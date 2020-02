Rodia, un superfruct bogat în antioxidanţi, vitamine şi nutrienţi

Putem spune despre rodie că este un superfruct. Aceasta este bogată în antioxidanţi, vitamine şi nutrienţi de preţ. O singură rodie pe zi asigură 40% din doza zilnică recomandată de vitamina C pentru adulţi. Este bogată în acid folic şi vitaminele A şi E. Poate fi folosită şi ca ingredient pentru băuturi, îngheţată sau mâncăruri în multe ţări.

Rodia conţine de trei ori mai mulţi antioxidanţi decât vinul roşu sau ceaiul verde. În mod natural, rodia creşte în zone ca Afganistan, Pakistan, Iran, Himalaya, nordul Indiei. Se cultivă, însă, şi în zonele mediteraneene, în Asia, Malayezia, Spania, California, Arizona etc. Sezonul rodiilor este toamna, în lunile septembrie-noiembrie. Deci este anotimpul perfect pentru a face cure cu rodii.

Sursă extrem de bogată în antioxidanți

Rodiile sunt o sursă extrem de bogată în antioxidanți. Cei mai importanți dintre aceștia sunt polifenolii. Dintre aceştia, taninurile, acidul elagic și antocianinele se regăsesc în cantitățile cele mai mari. Prezența antioxidanților în organism împiedică sau amână procesul de îmbătrânire celulară. Antioxidanții ajută și la estomparea inflamației cronice din organism.

Are efecte benefice asupra digestiei

Fructul, coaja, dar și frunzele de rodie au efecte benefice asupra digestiei. Calmează durerile de stomac și elimină diareea. Poți consuma rodia că atare. O poți consuma şi sub formă ceai făcut din frunze de rodie pentru a te bucura de efectele pozitive pe care aceasta le are asupra digestiei.

Menține tensiunea arterială în parametri normali

Consumul de rodie menține tensiunea arterială în parametri normali. Prevenine infarctul miocardic și alte probleme ale inimii. Antioxidanții din rodie scad, de asemenea, nivelul de colesterol rău (LDL-colesterol), prevenind formarea cheagurilor de sânge pe artere.

Reduce simptomele neplăcute ale anemiei

Rodia are un conținut ridicat de fier, care reduce simptomele neplăcute ale anemiei precum extenuarea, amețeala și lipsa energiei ori problemele de auz.

Protejează dinţii și gingiile

Proprietățile antibacteriene și antivirale ale rodiilor protejează dinţii și gingiile de problemele ce ar putea apărea la nivelul cavitații bucale.

Previne dezvoltarea celulelor canceroase în organism

Consumul de rodii previne dezvoltarea celulelor canceroase în organism, datorită conținutului ridicat de flavonoizi, antioxidanți cu un puternic efect anticancerigen.

Poate reduce inflamaţia asociată demenţei şi maladiei Alzheimer

Inflamația este cea care declanșează boli grave precum cele cardiace, diabetul de tip 2, maladia Alzheimer sau obezitatea. Consumul de rodie are proprietăți antiinflamatoare datorită conținutului bogat în antioxidanți al acestui fruct. Un studiu făcut pe pacienți bolnavi de diabet a demonstrat că 250 ml de suc de rodie consumat zilnic, preț de 12 săptămâni, a scăzut inflamația din organismul acestora cu până la 32%. Datorită acestor proprietăți, oamenii de știință au mers pe pista posibilității ca rodia să poată reduce inflamația asociată demenței și maladiei Alzheimer.

Reduce inflamațiile articulare, calmând durerile provocate de artrită

Gonartroza (numită și osteoartrita, care este un tip de artrită), dar și alte dureri articulare, pot fi ameliorate de consumul de rodie. Întrucât rodia are proprietăți antiinflamatoare, consumul acesteia va reduce inflamațiile articulare, calmând durerile provocate de artrită. Mai mult decât atât, studiile au arătat că extractul de rodie blochează enzimele care atacă articulațiile persoanelor care suferă de osteoartrită.

Elimină infecțiile fungice și bacteriologice

Sucul de rodie și-a dovedit eficienţa în lupta cu infecțiile bacteriologice, dar și cu cele fungice. S-a demonstrat că acesta ajută la eliminarea ciupercii Candida albicans, dar și a problemelor de la nivelul cavitații bucale precum gingivită.

Extractele de rodie fac minuni şi pentru piele

Extractele de rodie fac minuni şi pentru piele. Fructul mai conţine şi acid elagic. Acesta este un puternic combatant al radicalilor liberi şi are efecte anticancerigene, antivirale, anticarcinogene. De asemenea, ajută la depigmentarea petelor cauzate de arsuri solare. Astfel au apărut cosmeticele antiîmbătrânire şi suplimentele alimentare pe bază de rodii.

Pentru a beneficia de efectele pozitive pe care rodia le are asupra sănătății tale, poți consuma acest fruct că atare. De asemenea, poate fi folosită în salate de fructe, sub formă de suc sau, la recomandarea medicului, sub formă de extract ori suplimente alimentare.