Un candidat la concursul SCJU, cu facultate, reclamă că fost trimis după diploma de bac

Un candidat care a mers să se înscrie la un concurs organizat de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Craiova pentru un post de asistent medical reclamă că a fost întors din drum după diploma de bacalaureat, deşi este absolvent de facultate. Persoana în cauză, care a dorit să îşi păstreze anonimatul, a contactat redacţia GdS pentru a povesti situaţia ciudată cu care s-a confruntat când s-a prezentat cu actele la înscriere. Deşi a mai participat şi în trecut la concursuri organizate de SCJU, candidatul spune că nu i s-a cerut niciodată diploma de bacalaureat.

Candidatul a plecat fără să se înscrie

De altfel, în anunţul de concurs se menţionează, cu privire la actele de studii, că sunt necesare: „copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate (diplomă de licenţă în specialitate, certificat de calificare etc.)“. Nu este menţionată, în mod expres, obligativitatea prezentării diplomei de bacalaureat. Iar dacă un candidat prezintă o diplomă de licenţă, absolvirea examenului de bacalaureat este inerentă.

„Pe site nu este specificat că este necesară diploma de bacalaureat. Am mai fost la două concursuri până acum la acest spital şi nu mi s-a cerut niciodată. Ultimul a fost chiar acum vreo două luni. Mi s-a părut foarte ciudat. Se solicita şi originalul, iar eu am originalul depus la Universitate, unde urmez un program de master. Fiind absolvent de postliceală şi de facultate, am mers cu aceste diplome, fiind cele mai recente studii absolvite. E destul de complicată procedura pentru a scoate diploma originală de bac de la dosarul depus la Universitate. Trebuie făcută o cerere. Aceasta trebuie aprobată apoi de către decan“, a povestit candidatul.

Spitalul: „Nu am respins niciun dosar“

Purtătorul de cuvânt al SCJU Craiova, Cristina Geormăneanu, spune că orice candidat poate depune dosarul în perioada de înscriere, chiar dacă actele ar fi incomplete. Nimănui nu i se pune dosarul în braţe dacă nu prezintă un act, transmite aceasta.

„În perioada de înscriere la concurs, se depun dosarele. Evaluarea dosarelor se face după momentul în care s-au terminat înscrierile. Se selectează cele care întrunesc condiţiile. După această etapă, cei care au dosarele incomplete pot să îşi depună actele până la susţinerea concursului. Afirmaţia făcută de această persoană nu se susţine pentru că nu se face analiza dosarelor în această perioadă.

Absolvenţilor de postliceală sanitară li se solicită şi diploma de bac pentru că există, în acest caz, şi categoria celor care nu au promovat examenul de bacalaureat. Dar noi nu respingem dosarele. Dacă le lipseşte ceva candidaţilor, li se spune că mai au de adus actele respective. Niciun dosar nu a fost respins până acum. Nu este niciun fel de problemă dacă are diplomă de licenţă. Dacă e absolvent de facultate, nu i se mai cere cea de bacalaureat. Candidatul este invitat să se ducă să depună dosarul“, a transmis purtătorul de cuvânt al unităţii medicale.

Sistemul care încurajează oamenii să îi întoarcă spatele

Ieri a fost ultima zi de înscrieri la concurs. Cu un gust amar, candidatul nu era decis dacă va mai încerca să depună dosarul. El a întărit afirmaţia că i s-a cerut diploma de bac, deşi menţionase că are diploma de licenţă la dosar. „Când am fost să depun dosarul, mi s-a spus exact aşa: <Diploma de bac >. Am spus că nu am diploma şi mi s-a răspuns <Dacă nu aveţi diploma de bac, nu vă puteţi înscrie.> Aşa mi s-a spus. <Este dosarul incomplet, vă întoarceţi când aveţi toate actele.> Le-am precizat că am diploma de licenţă. Nu ştiu dacă mă voi mai înscrie. Mi se pare că se întâmplă nişte lucruri care îmi depăşesc puterea de înţelegere“.

Candidatul spune că va mai încerca, totuşi, pe viitor, să urmărească alte concursuri. În cazul în care nu va reuşi să intre în sistem până la finalizarea masterului, se gândeşte să plece din ţară, „ca majoritatea“. Obstacolele întâlnite şi sumele vehiculate ca şpagă pentru pătrunderea în sistem încă de pe vremea şcolii postliceale îl determină să încline din ce în ce mai mult balanţa către părăsirea României. „E foarte greu fără <recomandări din interior>, ca să zic aşa. În şcoala postliceală, păreau o normalitate discuţiile despre sumele date drept şpagă. 10000, 15000 de euro…“.

Situaţia aruncă lumină asupra unei probleme atât de cronicizate, încât resemnarea a luat locul revoltei. Din nefericire pentru pacienţii acestei ţări, absolvenţii de şcoli medicale care încearcă să îşi facă o carieră clădită pe propriile merite se lovesc de un sistem care încurajează oamenii buni să îi întoarcă spatele. Iar această meteahnă nu e specifică numai sistemului de sănătate. Birocraţia adusă la rang de artă, formele fără fond, mita generalizată sufocă şi educaţia, şi administraţia. Oamenii sunt obosiţi şi renunţă din ce în ce mai uşor să mai încerce. Din ce în ce mai mulţi cred că nu mai e cale de întoarcere sau că nu mai merită efortul. Ţara lor nu pare să fi promovat examenul democraţiei.