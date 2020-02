SJU Craiova, sat fără câini. Sas: „Nimeni nu are atribuţii de manager“

În timp ce managerul interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Craiova, Eugen Georgescu, se află în concediu medical, unitatea spitalicească este sat fără câini. Contactat telefonic pentru un scurt interviu, noul director medical, Teodor Sas, a precizat pentru Gazeta de Sud că nimeni nu are, în prezent, atribuţii de manager.

„Chiar e o situaţie destul de dificilă în spital în acest moment, pentru că nimeni nu are atribuţii de manager. Managerul interimar se află în concediu medical. Am întrebat la serviciul juridic, la serviciul de resurse umane. Nimeni nu are atribuţii de manager. Din câte ştiu, există o decizie prin care sarcinile managerului interimar ar fi fost transferate către fostul director medical, dar nu au fost transferate şi la mine. Eu nu am aceste atribuţii în momentul de faţă. I-am comunicat managerului acest lucru telefonic şi vedem ce decizie se va lua. Până la urmă, măsurile legale se stabilesc împreună cu Serviciul Juridic şi cel de Resurse umane“, a spus Teodor Sas, pentru Gazeta de Sud.

I-am solicitat un punct de vedere şi lui Eugen Georgescu în legătură cu acest aspect, însă managerul interimar nu a oferit un răspuns până la închiderea ediţiei.

Noul director medical: Sunt foarte multe disfuncţionalităţi

Teodor Sas, noul director medical al SJU Craiova, spune că este încă devreme să se pronunţe cu privire la situaţia din spital. Sunt aici de doar două zile şi sunt în etapa de analiză a disfuncţionalităţilor. Şi sunt multe. Dar este încă devreme să vorbesc despre asta acum. Voi fi deschis faţă de mass-media şi voi prezenta cu obiectivitate tot ce este acolo pentru că am venit să încerc să îndrept lucrurile şi să încerc să readuc această unitate spitalicească printre cele de top“.

Totuşi, Sas a menţionat Clinica de Cardiologie şi clădirea Unităţii de Primiri Urgenţe (UPU) printre subiectele care se află în atenţia sa. „Clinica de Cardiologie Intervenţională se află pe lista priorităţilor, trebuie analizată situaţia ca să se poată da drumul cât mai repede la programul de stroke. Trebuie să vedem cum facem şi cu clădirea UPU, să o putem da în folosinţă. Sunt foarte multe de rezolvat. Lipsa medicamentelor, managementul documentelor… În prima zi cred că au venit sute de persoane la mine să îmi prezinte diverse situaţii, atât angajaţi, cât şi pacienţi. Trebuie să facem ce ne stă în putinţă ca sistemul să fie funcţional, atât pentru cadrele medicale, cât şi pentru pacienţi“, spune Sas.

Va candida Sas pentru postul de manager general?

Întrebat dacă intenţionează să candideze pentru postul de manager general, Teodor Sas a ezitat să ofere un răspuns clar. Directorul medical lasă să se subînţeleagă că nu exclude această variantă. „Trebuie să văd care este situaţia până atunci, să aflu mai multe despre ce se întâmplă în spital“.