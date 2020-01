Centrul de Transfuzie Sanguină din Târgu Jiu va funcționa și sâmbătă.

Programul de lucru a fost prelungit și în weekend pentru a crește numărul donatorilor. Acesta este în scădere în ultimele luni și în ultimii ani. Reprezentanții Centrului au declarat că măsura a fost luată pentru a veni în sprijinul salariaților care în timpul săptămânii nu au posibilitatea să se prezinte să doneze sânge.

„Donează sânge, fii generos! Sângele este o resursă națională; donarea de sânge este un act voluntar, anonim și neremunerat. Sâmbătă, 1 februarie 2020, îi așteptăm pe toți cei care doresc să doneze sânge, la sediul nostru, între orele 08.00-11.00, mai ales pe cei pe care programul încărcat de lucru din timpul săptămânii i-a împiedicat să doneze“, potrivit conducerii Centrului de Transfuzie Sanguină din Târgu Jiu. Este nevoie de sânge pentru toate grupele.

Echipamente primite prin donație

Centrul de Transfuzie Sanguină Târgu Jiu se confrunta până recent cu o lipsă a echipamentelor pentru donarea de sânge. Din fericire, în urma unor campanii susținute, s-a reușit cumpărarea a trei hemomixere și a unui alt echipament necesar în activitatea de recoltare a sângelui de la donatori.

Directoarea Centrului de Transfuzie Sanguină Târgu Jiu, Nicoleta Căluțoiu, a declarat că de mulţi ani erau așteptate echipamentele respective. Două au fost cumpărate și donate de firma Artego Târgu Jiu și două de Asociația „Glasul Sufletului” din Rovinari.

„Așteptam de ani de zile aceste hemomixere și iată că au venit acum, la început de an. Cu ajutorul acestora vom putea să facem campaniile mobile. Ne vom deplasa noi la donatori în diferite localități din județ. Este vorba de cei care se află la distanță mare de Târgu Jiu. Vom anunța din timp campaniile. Cu două aparate vom pleca pe teren și două vor rămâne la centru. Avem aparate de aproape 30 de ani. Cele noi sunt conform ultimelor norme europene. Se recoltează mai ușor. Nu se opresc în timpul recoltării. Se scurtează timpul recoltării. Sunt echipamente esențiale pentru activitatea de donare. Noi nu am mai primit bani de la minister pentru achiziții. Avem nevoie și de o clădire reabilitată. Am reușit să facem ceva doar din donații. Nu avem fonduri proprii. Doar cei care au vrut să facă bine pentru comunitate ne-au ajutat. Sângele este esential pentru reușita operației pentru salvarea de vieți în general. Fără sânge nu se poate și trebuie să ținem și noi pasul cu echipamente corespunzătoare“, a declarat Nicoleta Căluțoiu.