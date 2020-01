Managerul SJU Craiova minte sau nu ştie ce se întâmplă în propriul spital?

Aparatul de rezonanţă magnetică nucleară (RMN) de la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) din Craiova stă mai mult stricat. După ce, în luna august a anului trecut, reprezentanţii SJU anunţau că a reintrat în funcţiune, în urmă cu două săptămâni am fost sesizaţi, de un craiovean care a încercat să îşi facă o examinare, că nu mai funcţionează.

Managerul: „Din câte ştiu, RMN-ul merge”

Întrebat de această situaţie, la acel moment, directorul Eugen Georgescu răspundea, în mod ciudat: „Din câte ştiu eu, RMN-ul merge“. În mod ciudat, pentru că folosirea unor cuvinte precum „din câte ştiu“ de către însuşi managerul spitalului, cu privire la funcţionarea unui aparat important, este cel puţin stranie.



Între timp, am mai primit o sesizare de la un pacient, care menţiona că aparatul nu ar mai funcţiona de cel puţin o lună. Aşadar, am solicitat din nou lămuriri din partea conducerii. Iniţial, managerul spitalului şi directorul medical nu au răspuns la mesajele transmise de redacţia GdS cu privire la situaţia RMN-ului. După ce li s-a transmis că vom publica un material pe acest subiect cu sau fără poziţia conducerii, am fost contactaţi de purtătorul de cuvânt al SJU, cu un punct de vedere evaziv, care nu răspundea celei mai simple întrebări: funcţionează sau nu RMN-ul?

Răspuns pe ocolite

În declaraţia transmisă prin purtătorul de cuvânt Cristiana Geormăneanu, managementul SJU ne spune, indirect, că RMN-ul e stricat şi nu poate fi reparat pentru că nu are asigurat service. Spitalul se află procedură de achiziţie pentru acest serviciu. De parcă ar vrea să minimizeze importanţa prezenţei unui RMN funcţional într-un spital care deserveşte mii de pacienţi din întreaga regiune, face şi o precizare revoltătoare: investigaţia RMN nu este o investigaţie de urgenţă.

O mie de pacienţi pe lista de aşteptare?

Tocmai pentru că nu este o explorare de urgenţă, pe lista de aşteptare s-ar afla, în acest moment, peste 1.000 de pacienţi. Ne îndoim că pe cei peste 1.000 de craioveni care aşteaptă acest RMN de nevoie, mai degrabă decât de plăcere, îi încălzeşte un astfel de răspuns.



Acest detaliu folosit parcă în spirit de argument solid a fost menţionat, de altfel, de managerul SJU şi în discuţia telefonică din urmă cu două săptămâni, când, întrebat dacă este adevărat că pe lista de aşteptare sunt 1.200 de pacienţi, a spus că nu cunoaşte exact numărul, dar că sunt foarte multe persoane şi că „RMN-ul nu este explorare imagistică de urgenţă“. În timp ce RMN-ul de la spitalul judeţean nu funcţionează, pacienţii sunt nevoiţi să meargă la privat, unde suportă costuri de sute de lei pentru o investigaţie. Asta dacă îşi permit.



Iată mesajul transmis de conducere la întrebarea legată de nefuncţionarea RMN-ului: „Spitalul are în desfăşurare o procedură de achiziţie pentru service echipamente medicale care, în acest moment, se află în etapa de evaluare tehnică. Pentru aparatul RMN, s-au prezentat doi operatori economici şi urmează a se adjudeca şi încheia acordul-cadru. Facem precizarea că investigaţia RMN nu este o investigaţie de urgenţă. De asemenea, la acest aparat a fost reinstalat softul“.

Nicăieri, însă, o menţiune clară a faptului că RMN-ul nu funcţionează.