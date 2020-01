Cardiologii de la SJU se chinuiesc cu improvizaţii pentru cazurile urgente

În urma unor sesizări ale pacienţilor, care au reclamat că nu există condiţii pentru tratarea cazurilor urgente cu patologie cardiovasculară la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) din Craiova, medicii cardiologi confirmă că spitalul nu are ecocardiograf în Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU).

Mai mulţi dintre doctorii de la Secţia de Cardiologie au transmis solicitări în acest sens către conducerea spitalului şi spun că actul medical al cardiologilor care efectuează gărzi în SJU este pus în pericol în lipsa unei sonde pentru cord.

Medicii mai spun că aproximativ 50% dintre bolnavii care se prezintă la UPU sunt văzuţi de un medic cardiolog, astfel încât această dotare este esenţială. De multe ori, medicii nu au altă cale decât să folosească ecograful din Secţia de Cardiologie, însă spun că bolnavii nu pot fi plimbaţi de colo-colo, mai ales că mulţi dintre ei sunt instabili şi riscul ar fi mare. În plus, se pierde şi timp preţios. Nu de aceeaşi părere este şi şefa UPU, dr. Luciana Rotaru, căreia nu i se pare anormal ca ecograful cu sondă de cord să fie plimbat de la o secţie la alta.

„Ne chinuim să vedem inima cu o sondă de abdomen“

Cea mai recentă solicitare a unei sonde de cord a fost semnată de 11 medici cardiologi de la SJU Craiova: Octavian Istrătoaie, Roxana Mustafa Edme, Eugen Ţieranu, Ovidiu Drăcea, Oana Munteanu, Anda Ungureanu, Monica Popescu, Gianina Moise, Petrişor Tudoraşcu, Goanţă Emilia Violeta şi Ionuţ Donoiu.

În urma contactării acestora, medicii au vorbit despre problemele întâmpinate şi au spus că desfăşurarea gărzilor este profund afectată de lipsa unei sonde pentru efectuarea de ecografii cardiace. Situaţia persistă de câteva luni. Deşi acum două luni a fost achiziţionat un ecograf pentru secţia UPU pentru că ecograful dinainte nu mai funcţiona, actualul aparat nu are sondă de cord.

„Sunt investigaţii esenţiale în Urgenţe. Ne chinuim cu o sondă de abdomen cu care nu putem obţine aceleaşi imagini. De multe ori, ne aflăm în imposibilitatea de a pune diagnostice. Iar unele dintre diagnostice este vital, de multe ori, să le pui în câteva minute. De exemplu, tromboembolismul pulmonar, disecţie de aortă… Am trimis solicitări către Management, ni se spune că nu sunt bani“, menţionează dr. Ovidiu Drăcea, medic specialist cardiolog în Clinica de Cardiologie a SCJU Craiova.

Părerea medicului este susţinută de colegii săi din secţie. Dr. Anda Ungureanu confirmă că se foloseşte „o sondă de abdomen neadecvată, care are frame-uri mai puţine. Nu putem vedea anumite detalii, nu putem estima fracţia de ejecţie, nu vedem decât lucruri generale, modificări mari, uriaşe chiar. Trimitem STEMI-urile (infarct miocardic cu supradenivelare de segment ST – n.r.) la Bucureşti şi ni se cer informaţii precum fracţia de ejecţie, regurgitări, iar noi nu putem da aceste detalii“.

Şefa UPU nu crede că e o problemă să muţi ecograful de colo-colo

Medicul şef al UPU, Luciana Rotaru, spune că urgentiştii de la UPU nu au competenţă pentru ecografie de cord. Dacă e nevoie, Cardiologia dispune de sonde şi pacientul din Urgenţă poate fi dus la Cardiologie pentru evaluare ecocardiacă. Altfel spus, în lipsa dotării de la UPU, mutăm pacienţii dintr-o parte în alta. Sau ecografele.

Ce se întâmplă, însă, dacă pacientul nu e stabilizat, are probleme care nu permit să fie mutat? „Dacă pacientul are probleme şi nu poate fi mutat din UPU la Secţia de Cardiologie, se asistă!“, spune dr. Rotaru. „Şi la Tomografie mergem cu pacientul cu probleme mari“. Aceasta spune că sunt mai multe sonde cu care se poate vizualiza cordul. Menţionăm sonda de abdomen şi confirmă.

Pe de altă parte, cardiologii spun că nu se poate lucra în condiţii normale mutând aparatura sau pacienţii dintr-o parte în alta, cu atât mai mult că este vorba de urgenţe. „Nu putem lua un pacient critic să îl urcăm pe secţie ca să îi facem ecografie. Pierdem timp, expunem pacientul la risc. Nu se poate desfăşura activitatea fără sondă de cord în UPU. E foarte greu să fii medic de gardă. Ajungi la diagnostice ratate, e retransferat pacientul. În cazurile de tromboliză, trebuie să te mişti foarte repede, nu ai timp de aşa ceva. Timpul trece, se extinde necroza“, explică dr. Ungureanu.

Acelaşi lucru este menţionat şi de dr. Gianina Moise: „Nu pleci cu pacientul cu STEMI să îl vezi în secţie, unde ai ecograful, pentru că el este instabil. Trebuie să îl trimiţi către Bucureşti, dar faci asta fără să îl vezi ecografic. Poţi să fii oricând acuzat de malpraxis. De multe ori, am luat ecograful din secţie şi l-am dus în UPU, dar nu e normal să te plimbi cu ecograful aşa, plus că pierzi timp valoros“.

Dr. Drăcea menţionează că este fizic imposibil să te plimbi cu ecograful dintr-o parte în alta în condiţiile în care un medic cardiolog face până la 50, poate chiar 70 de consulturi în timpul unei gărzi. E imposibil fizic, nu ai timp să faci asemenea mişcări. Dr. Oana Munteanu crede că este o minune că nu s-a întâmplat niciun caz nefericit până acum în aceste condiţii de desfăşurare a activităţii: „E o minune că nu s-a întâmplat nimic până acum“.

„Nu ştiu de ce pierdem timpul să discutăm acest lucru“

Redăm o parte din declaraţiile şefei UPU, care crede că activitatea nu este periclitată de lipsa sondei de cord:

Redactor: Medicii cardiologi spun că, la STEMI-uri, nu pot oferi informaţii cerute de Bucureşti despre pacienţi.

Dr. Rotaru: Pentru STEMI nu se cer informaţii ecografice. Nu e obligatorie ca să se observe STEMI. Pentru STEMI, protocolul este simplu, pacienţii pleacă pentru că nu avem posibilitate să îi tratăm aici.

Dr. Rotaru: (Medicii – n.r.) Pot veni cu ecograful din spital, este foarte simplu, nu ştiu de ce pierdem timpul să discutăm acest lucru. Avem acces la toată infrastructura spitalului. Atâta timp cât în spital există o facilitate, ea trebuie să fie disponibilă pentru toţi pacienţii. Nu UPU trebuie să cumpere de toate pentru toţi. Când în UPU nu e ceva disponibil, tot restul spitalului trebuie să fie disponibil.

Redactor: Aţi solicitat sonda când aţi transmis lista de achiziţii?

Dr. Rotaru: Da. Noi am trimis documentele, dar nu noi prioritizăm, conducerea spitalului este cea care face achiziţiile. Când va considera că trebuie să cumpere sonde, va cumpăra. Până se primeşte sonda de cord, există posibilitatea de a lucra la pacient. Spitalul nu are finanţare, nici măcar nu este votat bugetul pe acest an.

Redactor: Înţeleg că sunt pacienţi trimişi la Bucureşti şi medicilor de la Craiova li se cer informaţii legate de ecografie pe care nu le pot da.

Dr. Rotaru: Cum să nu? Există ecografe suficiente în spital, se aduc la pacienţi. Avem posibilităţi suficiente, avem clinica de cardiologie aici. Altele sunt problemele.

Conducerea spitalului transmite sec, prin purtătorul de cuvânt Cristiana Geormăneanu, că „Necesarul de aparatură pe anul 2020 (care include ecografe, sonde etc.) întocmit de către medicii UPU şi cei din spital, a fost trimis către Ministerul Sănătăţii pentru aprobare. După aprobare, va fi demarată procedura de achiziţie“.

Uluitor: La cardiologie, în policlinică, nu există ecograf

Medicii cardiologi spun că problemele nu se opresc aici. Lipsesc medicamente esenţiale în Urgenţă, precum nitroglicerina sau Furosemid. „Sunt medicamente care ne lipsesc de la finele anului trecut“, menţionează dr. Tudoraşcu.

„Instalaţia de oxigen din spital are o presiune minimă, oxigenul care vine din perete în unele secţii are concentraţie mai mică decât în aerul atmosferic!“ spun medicii, care menţionează că, în asemenea condiţii, o mască de oxigen funcţionează mai degrabă ca placebo. Medicii spun că sunt nevoiţi să mute pacienţi în Secţia de Terapie Intensivă doar pentru a suplimenta cu oxigen, iar pacienţii sunt supuşi unor riscuri mai mari acolo, mai ales riscului ridicat de infecţii.

Halucinant este că medicii cardiologi nu dispun de un ecograf în policlinică. Niciun fel de ecograf, nici măcar unul vechi. Doctorii spun că se văd nevoiţi să urce pacienţii pe secţie îmbrăcaţi în civil ca să îi consulte ecografic sau îi trimit la privat.

În lipsa dotărilor, medicii sunt vulnerabili

Dr. Constantin Militaru crede că medicii sunt puşi într-o poziţie foarte vulnerabilă: „Sistemul sanitar are lipsurile lui, dar una dintre probleme este că doctorii sunt foarte vulnerabili“. Medicii muncesc foarte mult, medicii tineri sunt foarte implicaţi, spune acesta, pleacă să se specializeze, iar lipsa anumitor dotări îi pune într-o situaţie delicată.

Şi pacientul este mai exigent şi cere un act medical corect, o cerinţă cât se poate de firească. „Lumea e mult mai conştientă acum de importanţa actului medical şi pacientului i-au crescut cerinţele în ultima vreme. Aşteaptă un act medical corect. A crescut doza de conştientizare“, spune dr. Oana Munteanu.

Însă incompetenţa celor aflaţi în poziţii de decizie nu permite ca firescul să se întâmple, în sfârşit, şi în sistemul de sănătate.