Castravetele amar, sursă de substanţe nutritive de excepţie

Castravetele amar este cunoscut ca un remediu tradiţional indian de secole. Acesta reprezintă unul dintre cele mai cunoscute şi mai eficiente tratamente naturiste împotriva diabetului, dar şi a altor afecţiuni.

Castravetele amar, cunoscut şi sub numele de dovlecel amar, este înrudit atât cu castravetele, cât şi cu dovlecelul. Este originar din statul Kerala din sudul Indiei, potrivit csid.ro.

În ciuda gustului său amar, acesta conţine multe substanţe nutritive de excepţie. Această comoară naturală, mai ales pentru diabetici, are în structura sa 17 aminoacizi. 16 dintre aceştia sunt identici cu aminoacizii insulinei bovine. Spre deosebire de insulina extrasă din microorganisme modificate genetic, cea vegetală are marele avantaj de a fi lipsită de reacţii adverse şi contraindicaţii.

Conţine vitamine şi minerale

Descoperirile ştiinţifice care au analizat compoziţia castravetelui amar au confirmat o listă impresionantă de vitamine şi minerale. Dintre acestea amintim vitaminele B1, B6, B9, B12, C, E, K sau A şi minerale precum calciul, potasiul, sodiul şi fierul. Este o sursă excelentă de magneziu, mangan, fibre dietetice, acid folic, zinc şi fosfor. De asemenea, conţine betacaroten, fier şi potasiu.

Proprietăţi calmante şi antiinflamatorii

Utilizat în mod tradiţional şi în tratarea stărilor de iritare şi de inflamare a organismului, castravetele amar are certe proprietăţi calmante şi antiinflamatorii. Acesta merită introdus în dietele de detoxifiere a organismului.

Sursă naturală de insulină vegetală

În ceea ce priveşte proprietăţile terapeutice ale castravetelui amar, persoanele care suferă de diabet zaharat ar putea beneficia din plin de consumul moderat al acestuia. Această legumă conţine în special polipeptide P. Aceasta este o insulină vegetală care reduce nivelul de zahăr din sânge. Castravetele amar determină creşterea producţiei de celule beta din pancreas. Asta duce la o îmbunătăţire în producerea de insulină din organism.

Consumaţi cel puţin o lingură de suc de castravete amar în fiecare dimineaţă, pe stomacul gol. După ce aţi luat câteva săptămâni, veţi observa o îmbunătăţire a nivelului de zahăr din sânge.

Crește rezistența organismului

Sucul amar poate ajuta pentru a crește rezistența organismului împotriva infecțiilor. Acesta contribuie la întărirea sistemului imunitar. Deoarece leguma amară întărește considerabil sistemul imunitar, în prezent se cercetează și posibilitatea ca ea să vindece HIV/SIDA.

Îmbunătățește vederea

Conținutul ridicat de betacaroten și alte proprietăți fac ca această legumă să fie una dintre cele mai sănătoase alegeri pentru îmbunătățirea vederii.

Poate fi eficient în prevenirea creşterii şi răspândirii tumorilor canceroase

Un studiu recent al celor de la Universitatea Saint Louis din Missouri a arătat că extractul de castravete amar poate fi eficient în prevenirea creşterii şi răspândirii tumorilor canceroase. Cercetătorii au folosit extract de castravete amar pe diferite tipuri de celule canceroase, inclusiv celulele canceroase ale sânului, prostatei şi ale capului şi gâtului. Testele de laborator au arătat că extractul de castravete amar a oprit replicarea acestor celule la şoareci. Asta sugerează că ar putea fi eficient în prevenirea răspândirii cancerului.

Cercetătorii au mai descoperit că extractul de plante a fost capabil să reducă incidenţa cancerului de limbă. Extractul a interacţionat cu molecule care permit glucozei şi grăsimilor să migreze în corp, în unele cazuri „hrănind“ celulele canceroase şi permiţând multiplicarea lor.

Interferând cu acele căi, extractul de castravete amar a oprit în esenţă tumorile de cancer să crească. Ba chiar a dus la moartea unora dintre celulele canceroase.

Informaţii nutriţionale

100 de grame de castravete amar conţin: 147 mg de potasiu; 13 mg de magneziu; 24 mg de fosfor; 84 mg de vitamina C; 17 calorii; 0,2% grăsimi; 2,8% fibre.

Denumit şi „insulina verde“, castravetele amar nu are contraindicaţii. Cu toate acestea, consumul în exces poate cauza simptome precum: diaree; stări de greaţă şi vomă; nivel prea scăzut al zahărului în sânge. De asemenea, poate interacţiona cu medicamentele pentru diabet. Femeile însărcinate nu trebuie să consume castravete amar, pentru că duce la contracţii vaginale, sângerări sau avort!