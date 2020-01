Alimente care te apără de răceală iarna

În anotimpul rece devenim mai vulnerabili în faţa răcelilor, gripei şi virozelor de sezon. Organismul este slăbit din cauza schimbărilor de temperatură şi a oscilaţiilor presiunii atmosferice. Din fericire, putem să ţinem bolile la distanţă dacă ne alimentăm corect.

Pentru că virozele respiratorii sunt cauzate de virusuri, alimentele cu proprietăți antivirale și antibacteriene te ajută să te însănătoșești mai rapid. De asemenea, aceste alimente te ajută și să previi, în primul rând, apariția acestor boli.

Vitamina C, un antioxidant care ajută la stimularea imunității

Vitamina C este un antioxidant care poate ajuta la stimularea imunității. De asemenea, crește producția de anticorpi și celule albe din sânge. Acestea ajută la combaterea infecțiilor. Deci adăugaţi mai multe alimente bogate în vitamina C pentru întărirea sistemului imunitar. Puteţi să vă luaţi doza de vitamina C din alimente precum citrice, ardei roșii, broccoli, varza de Bruxelles, dovleac, papaya și cartofii dulci.

Usturoiul, ceapa și prazul pot fi considerate antibiotice naturale

Aceste legume au puternice proprietăți antivirale, care țin la distanță virusurile și bacteriile. Usturoiul, ceapa și prazul pot fi considerate antibiotice naturale. Acestea oferă, în același timp, numeroase alte beneficii pentru sănătate. Ca să nu mai vorbim despre faptul că dau o aromă deosebită mâncărurilor. Usturoiul conține compuși organici pe bază de sulf, care îi dau mirosul specific și ajută la stimularea sistemului imunitar.

Ghimbirul are și proprietăți antiinflamatori

Ghimbirul conține anumiți compuși chimici. Aceştia vizează în mod specific virozele și ajută la ameliorarea simptomelor acestora, ca de exemplu tusea. Ghimbirul are și proprietăți antiinflamatorii, care pot combate eficient infecțiile din corp. Cea mai simplă modalitate prin care poți consuma ghimbirul este sub formă de ceai. Totodată, ceaiul de ghimbir este și un bun remediu pentru problemele digestive.

Ciupercile au proprietăți antivirale

Ciupercile au proprietăți antivirale, datorită conținutului lor bogat de vitamina D. Ele contribuie la producția citokinelor, astfel încât organismul combate infecțiile într-o manieră mai eficientă. Polizaharidele din compoziția ciupercilor reprezintă altă categorie de compuși chimici care îmbunătățesc imunitatea.

Alimentele bogate în zinc, benefice

Unele studii recente au arătat că persoanele care au consumat alimente bogate în zinc, atunci când au semnalat primele simptome ale unei răceli, s-au recuperat mai rapid în urma acestei boli. Consumul preventiv de zinc, fie prin alimentație, fie cu ajutorul suplimentelor alimentare, ajută la reducerea simptomelor cauzate de răceală și gripă. Printre alimentele bogate în zinc se numără năutul, semințele de dovleac și carnea de pasăre.

Chefirul este bogat în probiotice

Chefirul este bogat în probiotice, care întăresc sistemul imunitar. Acesta conține mai multe probiotice decât laptele simplu sau iaurtul. Reglează funcția digestivă, permițându-i organismului să utilizeze în mod eficient nutrienții pe care îi primește din alimente. Alte alimente fermentate, ca de exemplu varza murată, au același efect asupra organismului. Varza murată oferă florei intestinale o sursă de bacterii sănătoase, prevenind astfel apariția bolilor.

Nu neglija prezența peștelui și a fructelor de mare în alimentaţie

Dacă organismul are la dispoziție suficiente surse de seleniu, crește producția de citokine. Acestea sunt molecule de natură proteică şi luptă împotriva virusurilor. Oleaginoasele sunt bogate în seleniu. Acest mineral este important pentru creșterea imunității. Alte surse bune de seleniu sunt homarul, stridiile, scoicile, crabul și tonul, așa că nu neglijaţi prezența peștelui și a fructelor de mare în alimentația zilnică.

Ciocolata neagră, extrem de utilă în lupta împotriva răcelilor

Deși poate părea greu de crezut, ciocolata neagră poate fi extrem de utilă în lupta împotriva răcelilor. Ciocolata neagră conţine o concentrație mare de teobromină, un antioxidant util pentru ameliorarea tusei. Dacă vreţi să vă bucuraţi din plin de beneficiile acestui antioxidant, puteţi consuma și pudră de cacao, sub forma unei băuturi calde.

Ceaiul verde și ceaiul negru, surse foarte bune de antioxidanți

Evident, ceaiurile de plante sunt eficiente pentru combaterea răcelii și a gripei, în primul rând datorită senzației plăcute pe care o oferă atunci când le consumaţi. Ceaiul verde și ceaiul negru sunt surse foarte bune de antioxidanți. Ceaiul de mușețel sau de ghimbir ameliorează problemele digestive și reduce inflamația. Dacă adăugaţi și puțină miere, un ceai cald este eficient și pentru a calma durerile de gât.

Deși aceste alimente sunt eficiente pentru a combate răceala și gripa, trebuie să acordaţi o atenție deosebită alimentației, în general. O alimentație sănătoasă îmbunătățește sistemul imunitar și scurtează perioada de convalescență.