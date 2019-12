Medicul italian care salvează copiii români cu malformații cardiace

Peste 1.000 de copii cu malformații cardiace grave se nasc anual în România. Operați la timp – unii chiar în primele zile de viață – acești copii au șansa unei vieți normale. „Operațiile astea fac diferența între viață și moarte”, explică Alexandru Popa, președintele ONG-ului Inima Copiilor, care a făcut posibil ca, de 6 ani, o parte dintre acești copii să poată fi operați la Spitalul Marie Curie din București.

Șeful echipei care opereayă copiii cu malformații este medicul italian Tamman Youssef, care s-a născut la Damasc. A făcut facultatea de Medicină în România și profesează acum în Italia, având peste 30 de ani de experiență în chirurgie cardiacă. O dată pe lună, vine timp de 10 zile în țara noastră și operează copii români.

„Pentru mine personal e o mare onoare să vin aici 10 zile în fiecare lună să operez copii români. Dumnezeu ne-a dat această capacitate și ne-a binecuvântat să putem să vindecăm acești copii. Fiind elev al școlii de Medicină din România, m-am întors să pun eu personal piatra acestei școli de Medicină, pentru aceste operații, și sper ca copiii care au nevoie să poată fi operați aici în România și să nu fie nevoie să se ducă în străinătate. Sperăm ca din 2022 să nu se mai ducă niciun copil român să fie operat în străinătate”, mărturisește el, într-un interviu acordat HotNews.ro.

Au fost operați peste 1.000 de copii

De la prima astfel de operație făcută la Spitalul Marie Curie au trecut 6 ani. De atunci, aici au fost operați peste 1.000 de cazuri de cardio-chirurgie și au fost în jur de 300 de cazuri de tratamente și diagnostic intervențional de cardiologie pediatrică.

„Am operat și la o zi de viață, la 2-3 zile, la o lună, și am reușit să îi facem bine și să trăiască. 40% din cazurile noastre sunt urgențe. Am format peste 50 de persoane care au devenit autonome, în special asistente medicale, de care este o lipsă extraordinară peste tot în lume. Am introdus cultura aceasta de cardio-chirurgie pediatrică în România”, spune Tamman Youssef.

România ar putea găsi soluții pentru a salva toți copiii

Tamman Youssef speră ca, începând din anul 2022, „să nu se mai ducă niciun român afară, ca să fie operat în străinătate (niciun copil cu malformație cardiacă – n.red.).” El atrage atenția că acest lucru „nu se va face decât cu susținerea tuturor: a asociațiilor, a Guvernului, a Ministerului Sănătății, toate ONG-urile, colaborarea tuturor”.

Tamman Youssef mai spune că țările occidentale nu au nicio problemă în privința copiilor cu malformații cardiace și îi pot opera pe toți care au nevoie. Probleme au fost, în Europa, doar în câteva dintre țările ex-comuniste, dar chiar și unele dintre acestea au găsit soluții mult înaintea României: „În Ungaria nu au nicio problemă, ceea ce facem noi acum ei au făcut acum 10-15 ani, în Bulgaria nu există nicio problemă, în Grecia așa și așa.”

Puteți dona pentru a duce misiunea mai departe

Cei care vor să sprijine Asociația Inima Copiilor să ducă mai departe „misiunile” lunare pentru copiii cu malformații cardiace grave de la Spitalul Marie Curie o pot face trimițând SMS cu textul LOVE la 8844 (2 euro lunar) sau direcționând impozitul pe profit sau pe venit al firmei către Asociația Inima Copiilor .