Cum să-ţi detoxifici organismul după Sărbători

Organismul se simte obosit şi încărcat după Sărbători. Însă nu aveţi nevoie de o dietă drastică de detoxifiere pentru a vă reveni. Urmaţi aceste sfaturi simple şi în câteva zile vă veţi simţi mult mai bine.

Consumaţi fructe, legume şi proteine slabe

Este important să aveţi la îndemână suficiente alimente sănătoase precum fructe, legume şi proteine slabe. Legumele precum anghinarea sau broccoli sunt excelente pentru detoxifierea corpului şi pentru a vă da senzaţia de saţietate, dar fără un aport ridicat de calorii. După Sărbători ar trebui să consumaţi între 7 şi 12 legume şi fructe pe zi.

Renunţaţi la cafea, alcool şi băuturile care conţin zahăr

Reduceţi zahărul şi sarea. E important pentru revenirea organismului la normal. Renunţaţi la cafea, alcool şi băuturile care conţin zahăr. Beţi doi litri de apă pe zi. Faceţi acest lucru pentru cel puţin trei zile.

Consumul de ceai verde stimulează ficatul

Ficatul este organul responsabil pentru filtrarea substanţelor toxice care pătrund în organism prin intermediul alimentaţiei. Printre acestea se numără şi alcoolul.

Consumul de ceai verde este o modalitate excelentă de a vă stimula ficatul şi de a-i îmbunătăţi funcţia de detoxifiere. Ceaiul verde este bogat în antioxidanţi numiţi catechine, compuşi care susţin buna funcţionare a ficatului.

Vitamina C, ideală pentru a vă curăţa corpul de toxine după Sărbători

Vitamina C este un antioxidant care protejează organismul de radicalii liberi şi toxine. Tocmai de aceea, vitamina C este ideală pentru a vă curăţa corpul de toxine după mesele bogate de Sărbători. Citricele sunt surse excelente de vitamina C. Şi unele legume, precum ardeii, conţin în mod surprinzător foarte multă vitamina C. Dacă preferaţi suplimentele alimentare, nu uitaţi că este foarte important să discutaţi cu medicul dumneavoastră de familie înainte de a lua orice supliment.

Reveniţi la sală după Sărbători

Probabil nu aveţi nici un chef să faceţi mişcare şi vă sperie gândul unui program drastic de fitness. Nu aveţi de ce. Începeţi cu un program uşor de exerciţii.

Reveniţi la sală! Exerciţiile fizice vă vor ajuta să reveniţi la formele de dinainte de Sărbători.