Mierea combate tusea şi vindecă arsurile

Există nenumărate studii privind importanţa mierii pentru sănătate, iar lista efectelor benefice este extrem de lungă. În sezonul rece, când virozele sunt în toi, este întotdeauna bine să avem un borcan de miere în casă. Mierea naturală poate înlocui cu succes siropul de tuse. Atenţie, însă, ea nu trebuie administrată copiilor sub vârsta de 1 an.

Mierea vine la pachet cu multe proprietăți antimicrobiene care pot duce în final la reducerea medicației convenționale prescrise pentru virozele respiratorii. Spre exemplu, tusea este o problemă întâlnită deseori la copii, atunci când se confruntă cu infecțiile tractului respirator, acestea afectând foarte mult somnul și calitatea vieții celor suferinzi, dar și a părinților. În plus, siropurile de tuse care se prescriu în mod frecvent de către medici nu sunt întotdeauna eficiente și sigure, putând genera și reacțiile adverse menționate în prospect.

Jumătate de linguriţă de miere împotriva tusei

Argumentele pentru utilizarea mierii ca leac împotriva tusei sunt fundamentate de mai multe studii medicale. Unul dintre acestea, „A comparison of the effect of honey, dextromethorphan, and diphenhydramine on nightly cough and sleep quality in children and their parents”, publicat în anul 2010 de către departamentul de pediatrie al Universității de Științe Medicale Shahid Sadoughi din Iran, a concluzionat că administrarea unei doze de 2,5 ml de miere înainte de somn a avut un efect mai bun decât siropurile de tuse care conțin dextrometorfan și difenhidramina. Acestea sunt substanțe farmacologice regăsite deseori în siropurile convenționale.



Într-un alt studiu, intitulat „Effect of honey, dextromethorphan, and no treatment on nocturnal cough and sleep quality for coughing children and their parents” şi publicat în anul 2007 în cadrul Universității de Stat din Pennsylvania, mierea a îmbunătățit calitatea somnului și s-a dovedit a fi mai eficientă în reducerea simptomelor tusei decât siropurile de tuse care conțin dextrometorfan, substanța activă antitusivă. „Iată de ce mierea este atât de apreciată în rândul specialiștilor și părinților care o administrează”, spune Dumitru Bălan, nutriţionist.

Atenţie, totuşi. Mierea nu este recomandată copiilor sub vârsta de 1 an, pentru a preveni botulismul, o afecțiune gravă care poate duce în final și la paralizie.

Mierea vindecă arsurile şi previne amputaţia în diabet

Într-o analiză a 26 de studii referitoare la potențialul terapeutic al mierii în tratarea arsurilor și a rănilor infectate care au apărut după intervențiile chirurgicale, cercetătorii au remarcat efectele benefice ale mierii în procesul de vindecare. Într-un studiu, aplicarea topică a mierii a generat o rată de vindecare a rănilor în rândul a 43% dintre pacienți.

Într-un alt studiu, a avut o rată de succes în aprox. 97% dintre pacienții suferinzi de neuropatie diabetică, o complicație gravă a diabetului zaharat ce afectează sistemul nervos periferic și care duce de foarte multe ori la amputație. Trebuie menţionat, însă, că medicii au folosit o miere sterilizată.