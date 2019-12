Despre gutui numai de bine. Supranumite şi „merele de aur“, acestea sunt pline de vitamine şi minerale. De asemenea, fortifică organismul, acţionează ca un puternic antioxidant şi te ajută să slăbeşti.

Studii noi şi diverse arată că gutuile sunt de folos atunci când avem probleme cu digestia şi cu nivelul colesterolului crescut. Acestea îmbunătăţesc rezistenţa sistemului imunitar. De asemenea, se pare că au efect antiinflamator, îmbunătăţesc calitatea pielii, scad presiunea arterială, previn reacţiile alergice şi stimulează sistemul cardiovascular.

Sunt o sursă semnificativă de zaharuri uşor de asimilat

Gutuile sunt deosebit de aromate, au o suculenţă redusă şi un gust astringent. Se consumă şi în stare crudă, dar mai ales preparate sub formă de gem, dulceaţă, compot, nectar sau marmeladă. Proaspete sau preparate, gutuile sunt o sursă semnificativă de zaharuri uşor de asimilat. În plus, pectina are un rol important în reducerea colesterolului, a riscului de boli cardiovasculare şi în eliminarea din organism a substanţelor toxice.

Îşi păstrează proprietaţile terapeutice şi când sunt preparate termic

Spre deosebire de alte fructe, gutuile îşi păstrează proprietaţile terapeutice chiar şi atunci când au fost preparate termic. Altfel spus, dulceaţa şi compotul de gutui au aceleaşi efecte benefice în afecţiunile digestive ca şi fructele crude. Prin preparare termică sunt însă distruse unele vitamine, printre care şi vitamina C.

Gutuile, bogate în fibre care împiedică asimilarea grăsimilor

Gutuile au un conţinut bogat de vitamine B1, B2, B6, C, E, PP, provitamina A, calciu, fosfor, fier, cupru, sulf, potasiu şi sodiu. Aceste fructe mai conţin şi apă, zaharuri, tanin, pectine, protide şi acizi organici. Sunt foarte potrivite în curele de slăbire deoarece au puţine calorii (63 cal/100 g). Sunt bogate în fibre care împiedică asimilarea grăsimilor. Au proprietaţi diuretice şi depurative, favorizând eliminarea toxinelor. Chiar se recomandă două sau trei gutui incluse în meniul zilnic.

Ajută la refacere pielii după expunere la UV

Dacă nu aţi respectat regulile de bună purtare la plajă şi aţi făcut băi de soare, atunci trebuie să abuzaţi de gutui proaspete. Au abilitatea de a ajuta la refacere pielii după expunere la UV. Consumaţi gutui şi pentru a vă menţine tinereţea. Acestea au şi efect antirid. Chiar şi persoanele care au probleme cu bolile intestinale, de tipul diverticulei, trebuie să consume gutui pentru a ameliora simptomele.

Ajută la stabilizarea presiunii sângelui

Cei care au variaţii de tensiune arterială trebuie să se aboneze la gutui, deoarece ajută la stabilizarea presiunii sângelui. De la acest fruct, totul este folositor. Chiar şi sâmburii, atunci când vrem să facem peltea. Însă, dacă obişnuiaţi să îi consumaţi, trebuie să ştiţi că aceştia conţin urme de acid cianhidric (un tip de cianură), la fel ca şi migdalele amare. Deci, nu este recomandată ingestia mai multor seminţe.

Recomandate pentru întărirea sistemului imunitar

Ameliorează infecţiile respiratorii sau astmul, consumate în stare proaspătă. Sub formă de decoct se folosesc în stări de greaţă sau dureri articulare.

Ceaiul preparat din sâmburi de gutui este un remediu excelent împotriva răguşelii sau bronşitei. Gargara cu acest ceai poate ameliora considerabil amigdalita sau faringita.

În sezonul rece, gutuile sunt recomandate pentru întârirea sistemului imunitar.

Recomandate în cazurile de hepatită cronică

Medicii recomandă gutuile în cazurile de hepatită cronică. Gutuile pot fi consumate coapte, sub formă de suc proaspat sau de compot. Recent s-a descoperit că în coaja gutuilor există anumite substanţe antivirale care inhibă dezvoltarea microorganismelor care declanşează hepatitele de tip A, B şi C.

Au proprietăţi antidepresive

Substanţele eterice care se găsesc în acest fruct au proprietăţi antidepresive, aşa că sunt recomandate şi pentru a combate depresia.

Stimulează pofta de mâncare

Gutuile înseamnă şi o formă de tratament împotriva anemiei. Aceste fructe stimulează pofta de mâncare. Din acest motiv, nutriţioniştii recomandă consumul mai ales în cazul copiilor.