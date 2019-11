Ridichea neagră, beneficii şi indicaţii

În sezonul rece ne putem bucura de multe legume care ne oferă vitaminele şi mineralele necesare şi pe care le putem folosi ca remedii naturiste în tratarea răcelii sau a altor afecţiuni cu care ne confruntăm iarna.

Populare în acest sezon sunt ridichile, bogate în antioxidanţi care ţin organismul departe de inflamaţii. De exemplu, ridichea neagră este folosită în tratarea tusei şi răcelii şi îmbunătăţeşte sănătatea cardiovasculară.



Are grijă de sănătatea ficatului. La baza sănătăţii ficatului stă antioxidantul care poartă numele de glutation (GSH) şi care susţine activitatea enzimatică a ficatului, prevenind astfel prezenţa toxinelor.

Experţii în sănătate recomandă menţinerea unui echilibru în nivelul de glutation, iar în cazul deficitului este recomandat consumul de ridiche neagră.

În plus, mineralele pe care le conţine această legumă sunt necesare menţinerii sănătăţii ficatului.



Este o sursă ideală de vitamina C. Alimentele bogate în vitamina C sunt recomandate pentru prevenirea bolilor cronice.

Factori ca stresul oxidativ, de exemplu, duc la apariţia cancerului, bolilor Alzheimer şi Parkinson. Pentru neutralizarea acestor efecte este necesar consumul de vitamina C, iar ridichea neagră reprezintă o sursă ideală.



Întăreşte sistemul imunitar. O imunitate activă ţine organismul departe de toxine, bacterii infecţioase, celule cancerigene şi alţi patogeni. Astfel, va accelera producţia de celule albe.

În plus, corpul are nevoie de vitamina C şi minerale precum magneziu, ridichea neagră oferind cantitatea necesară de vitamina C şi magneziu, esenţiale pentru întărirea sistemului imunitar.

Cum acţionează ridichea neagră împotriva tusei

De cele mai multe ori, siropul de ridiche neagră se prepară în amestec cu mierea. Este ideal în tratarea tusei, răcelii şi bronşitei cronice.

Ridichea neagră conţine cantităţi mari de calciu, potasiu, fier şi uleiuri esenţiale care determină efectul antibacterian. Lizozimul, de exemplu, distruge pereţii anumitor microorganisme, elimină inflamaţiile şi produce excreţia.

Vitaminele C şi B6 ajută la eliminarea tusei şi ameliorează simptomele răcelii. Mierea joacă un rol extrem de important datorită efectelor sale antibacteriene şi antiinflamatorii.