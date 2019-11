Efectele nebănuite ale busuiocului

Bogat în uleiuri esențiale, antioxidanți și alți nutrienți extraordinari, busuiocul este extrem de sănătos. Este o plantă aromatică, având multe aplicații atât culinare, cât și religioase și terapeutice.

Anumite persoane, din păcate, nu cunosc proprietățile minunate ale busuiocului și nu știu cât poate fi de util organismului.

In India, busuiocul este cunoscut sub numele de Tulsi – busuioc sfânt – şi este un remediu popular natural, fiind venerat. În cazul afecţiunilor sistemului nervos şi cele ale sistemului digestiv, se recomandă să se bea un ceai care să conţină câteva frunze de busuioc.

Busuiocul și ceaiul de busuioc sunt folosite și în tratarea intoxicației cu mercur, ca repelent pentru insecte și împotriva reacțiilor alergice la mușcăturile de anumiți șerpi și scorpioni.

Ceaiul de busuioc este folosit ca adjuvant în răceală și gripă, gripa porcină, diabet, astm bronșic, otite, dureri de cap, deranjări stomacale, boli cardiovasculare, febră, hepatite virale, malarie, stres și chiar tuberculoză.

Substanțele active din busuioc au proprietăți antiinflamatoare și studii recente arată că ceaiul de busuioc ar putea ajuta la scăderea glicemiei în cazul diabeticilor.

Uleiul din semințe de busuioc se pare că are efecte benefice pentru bolnavii de anumite tipuri de cancer, datorită proprietăților sale antioxidante.

În gastronomie, busuiocul este folosit ca plantă aromatică pentru salate, supe, legume trase la tigaie.

Ceaiul de busuioc, o băutură foarte sănătoasă

Ceaiul de busuioc este aromat, nu conține cofeină și te poate ajuta să te relaxezi și să uiți de stres.

Pe lângă faptul că te ajută să digeri mesele copioase, ceaiul de busuioc ameliorează durerile de cap și previne efectele negative ale stresului asupra organismului.

Ceaiul de busuioc este una dintre cele mai bune modalități de a valorifica planta cu același nume. Atunci când este consumat zilnic, acesta are numeroase beneficii.

Acționează ca un agent antistres

Extractele naturale de busuioc, pe care le obții din ceaiul preparat din această plantă, acționează ca un agent antistres care te relaxează fizic și psihic în doar câteva minute.

Consumat în cantități mici, ceaiul de busuioc previne producția excesivă de cortizol, hormonul stresului. În schimb, această băutură stimulează secreția de endorfine.

Întrucât combate efectele stresului oxidativ, ceaiul de busuioc ajută și la optimizarea performanțelor fizice și intelectuale.

Ajută la curățarea căilor respiratorii

Busuiocul este extrem de benefic aparatului respirator. Proprietățile sale antibacteriene, detoxifiante și antiinflamatoare ajută la curățarea căilor respiratorii, eliminând toxinele care pot duce la îmbolnăvire.

În plus, ceaiul de busuioc are un efect expectorant ce ajută la eliminarea flegmei, ameliorând simptomele bronșitei și ale astmului. Această băutură întărește și sistemul imunitar. Este un remediu excelent pentru răceală și gripă.

Ideal pentru sprijinirea funcțiilor renale

Efectul diuretic al ceaiului de busuioc este ideal pentru sprijinirea funcțiilor renale, mai ales atunci când în țesuturile rinichilor se află foarte multe toxine și lichide.

Proprietățile antiinflamatoare ale busuiocului ajută rinichii să funcționeze mai bine, prevenind infecțiile și insuficiența renală.

Antioxidanții din ceaiul de busuioc creează o barieră protectoare împotriva oxidării și a toxinelor, reducând riscul de formare a pietrelor la rinichi și de apariție a bolilor cronice. Această băutură mărește producția de urină, eliminând astfel bacteriile care se dezvoltă în tractul urinar.

O soluție excelentă împotriva durerilor de cap

Este o soluție excelentă împotriva durerilor de cap cauzate de tensiune, care te împiedică să îți desfășori activitățile zilnice. Acest remediu este antiinflamator și calmant, ajutând la optimizarea oxigenării celulelor și la îmbunătățirea circulației.

Ai parte de aceste beneficii ale ceaiului de busuioc dacă îl servești ca băutură sau dacă aplici comprese fierbinți cu acest lichid.

Combate respirația urât mirositoare

Compușii antimicrobieni din ceaiul de busuioc creează o barieră protectoare împotriva germenilor care provoacă infecții și afecțiuni orale. Aceștia curăță în profunzime gura și elimină reziduurile alimentare care duc la înmulțirea bacteriilor.

În plus, unul dintre minunatele beneficii ale ceaiului de busuioc este combaterea respirației urât mirositoare și a gingivitei. Această băutură neutralizează halitoza și reduce inflamațiile.

Este benefic pielii, întrucât previne apariția ridurilor

Datorită conținutului ridicat de flavonoide și taninuri, ceaiul de busuioc ajută la prevenirea îmbătrânirii premature a celulelor. Aceste substanțe, alături de uleiurile esențiale, protejează țesuturile împotriva daunelor cauzate de radicalii liberi, prevenind diverse boli severe.

Ceaiul de busuioc este benefic pielii, întrucât previne apariția ridurilor și a petelor de bătrânețe.

Stimulează tranzitul și previne hiperaciditatea gastrică

Busuiocul oferă multe beneficii la nivel digestiv, ameliorând durerile de stomac, excesul de gaze intestinale și inflamațiile.

Ceaiul de busuioc hrănește flora intestinală și stimulează tranzitul. Acest remediu combate indigestia cauzată de mesele greoaie deoarece reglează pH-ul din stomac și previne hiperaciditatea gastrică.

Stimulează eliminarea retenției de apă

Consumul zilnic de ceai de busuioc reglează procesele inflamatoare din corp, mai ales dacă ai o leziune sau suferi de artrită.

Busuiocul reduce inflamațiile, stimulează eliminarea retenției de apă și ameliorează durerea.