Evitaţi alimentele ultraprocesate în timpul postului

Postul Crăciunului este o provocare pentru români. Fie că respectă această perioadă din motive religioase, fie că aleg să postească din dorinţa de a aduce un echilibru la nivelul organismului, multe persoane ajung să se hrănească mai nesănătos în post decât în mod obişnuit. Regimul este adesea bazat pe alimente foarte procesate, care ne fac mai mult rău decât bine.

Alimentele procesate, un cocktail de E-uri

Comoditatea, lipsa de timp, dar şi cea de informaţii sunt principalii factori care îi determină pe oameni să se hrănească nesănătos în timpul postului. Rafturile dedicate produselor de post din magazine sunt luate cu asalt, deşi cele mai multe produse pe care le găsim aici sunt pline de substanţe nocive. Pateul vegetal şi produsele din soia sunt printre cele mai populare alegeri în rândul celor care evită carnea, lactatele şi ouăle. Însă nutriţioniştii atrag atenţia asupra efectelor negative pe care aceste produse le au asupra sănătăţii noastre. „Alimentele acestea ultraprocesate sunt la îndemână, într-adevăr, în timpul postului. Dar trebuie să facem eforturi să le evităm, pentru că sunt, de fapt, un <cocktail de E-uri>. Trebuie să ne facem puţin timp să ne gătim. Variantele de mâncăruri de post sunt numeroase. Inclusiv pateul vegetal poate fi preparat acasă”, ne sfătuieşte specialistul în nutriţie Adelina Vrapcea. Aceasta atrage atenţia şi asupra produselor din soia. Ar trebui să consumăm doar soia nemodificată genetic, iar persoanele cu probleme hormonale trebuie să o evite.

Seminţele oleaginoase, indicate în această perioadă

Pe de altă parte, laptele de migdale este un exemplu de aliment potrivit pentru consum în această perioadă, spune specialistul. Sau putem consuma migdalele ca atare, alături de un fruct, pentru a ne lua porţia necesară de nutrienţi. Poziţia sa este întărită şi de specialistul în naturopatie Ioana Privantu. „Seminţele oleaginoase sunt foarte indicate în sezonul rece. Ele pot înlocui cu succes şi fructele, iar în felul acesta evităm consumul ridicat de fructoză. Laptele vegetal poate fi folosit împreună cu seminţele de in măcinate, care leagă compoziţia substituind oul, cu pudră de roşcove. Se pot face pâine şi dulciuri sănătoase, de casă.” De asemenea, leguminoasele precum lintea sau fasole sunt o sursă nutritivă importantă în perioada postului. „Putem prepara chiftele din linte sau fasole fiartă, cu seminţe măcinate de in şi multă verdeaţă”, adaugă Ioana Privantu.



Şi margarina, des întâlnită la micul dejun şi foarte folosită în produsele de patiserie, ar trebui scoasă în totalitate din alimentaţie, avertizează nutriţionistul Vrapcea. În locul acesteia, naturopatul Ioana Privantu propune să apelăm la untul de arahide.