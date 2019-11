Deşi natalitatea a scăzut dramatic în România, anul 2018 marcând un minim istoric de copii născuţi, cei mai puţini din ultima jumătate de secol, la Maternitatea Spitalului „Filantropia“ din Craiova, ultimii ani au adus o creştere constantă a naşterilor. Adresabilitatea a crescut odată cu schimbările în bine de la nivelul clinicii. Mai sunt, însă, multe lucruri de făcut, iar achiziţia de incubatoare şi ventilatoare pentru Clinica de Neonatologie reprezintă una dintre cele mai stringente probleme care aşteaptă, de câţiva ani, rezolvare.

Schimbările pozitive au crescut adresabilitatea

Mirela Siminel, medic-şef al clinicii, povesteşte că, în ultimii ani, adresabilitatea Maternităţii Spitalului „Filantropia“ a crescut, chiar dacă tendinţa la nivel naţional a fost de scădere a numărului de naşteri. Motivele sunt multiple, explică medicul. Un factor important care a dus la această creştere a fost renovarea secţiilor. Însă şi comportamentul personalului medical faţă de paciente a contat semnificativ. „Avem o abordare umană, o mai mare înţelegere pentru starea lor post-partum. Sunt multe paciente care au născut aici şi au avut o experienţă plăcută, au fost mulţumite de cum au fost tratate şi cum le-au fost îngrijiţi copiii. Informaţia s-a propagat ca pata de ulei. Întotdeauna faptele vorbesc despre tine, nu ceea ce spui“, crede dr. Siminel, medic primar neonatolog.



Sunt multe schimbări faţă de anul trecut la nivelul Clinicii de Neonatologie. Totul este securizat, saloanele sunt amenajate în culori vesele, primitoare. Există peste tot rampe care asigură personalului medical o mulţime de facilităţi, precum aer comprimat, oxigen. De altfel, toată instalaţia de aer comprimat şi oxigen a fost schimbată. Orice copil care are nevoie de suport respirator poate fi imediat adaptat, inclusiv pentru aspiraţie. „Nu mai avem aspiratoare înşirate peste tot prin secţie, pe aceste guri de aer comprimat se poate face şi aspiraţia secreţiilor. Facilităţile ne ajută şi pe noi, dar îi ajută pe copii în primul rând. Avem şi barbotoare de unică folosinţă, adaptate pentru fiecare copil, pe care aceştia le pot folosi pe o perioadă mai lungă. Există bare de inox pe care se montează monitoarele, aparatura. Fiecare are lampa de veghe, se reduce, astfel, agresivitatea vizuală la nou-născuţii bolnavi“.

Salon izolat pentru cazurile contagioase



O cameră folosită anterior ca salon de alăptare a fost transformată în rezervă pentru terapia intensivă. Astfel, dacă se naşte un copil cu patologie infecţioasă, potenţial contagios, se poate închide şi izola complet acest salon, pentru a nu intra în contact cu restul secţiei. În salonul de post-terapie, există inclusiv un fotoliu special pentru „kangaroo-care“. Acesta poate fi utilizat de mamele cu copiii scoşi din terapie intensivă. Mama se aşază pe acest fotoliu şi îşi pune copilul pe piept, piele pe piele.



În anul 2018, au fost născuţi 2.395 de copii la „Filantropia“, dintre care 195 de prematuri. În primele şase luni ale anului 2019, au fost născuţi 1.430 de copii la termen şi 104 prematuri. Aşadar, numărul este în creştere îndeosebi în rândul prematurilor. Până la finalul acestui an, cifra va creşte mult mai mult, spune medicul neonatolog.

În lipsa banilor de la municipalitate, speranţa stă în sponsori

Există, însă, şi lipsuri importante, pentru care momentan nu s-au găsit bani la nivelul municipalităţii, care finanţează unitatea. „Pe partea de investiţii, avem o problemă destul de mare. Trebuie să înlocuim două incubatoare care sunt denaturate şi fizic, şi moral, le avem din 1991-1992. Avem lista de investiţii anuală, pe care am trecut toate cele necesare. În primul trimestru, ni s-au tăiat toate investiţiile, nu a mai rămas nimic. Nu am avut surse şi am apelat la donaţii. Sperăm să reuşim în acest fel“, spune şefa Clinicii de Neonatologie de la „Filantropia“. Este prioritară achiziţia unor incubatoare deschise, unde stau în special copiii născuţi prematur, dar şi alţi copii care au nevoie de suport respirator. Clinica are nevoie şi de aparate de ventilaţie mecanică, insuficiente în acest moment. În mod ideal, ar mai fi nevoie de trei ventilatoare, pentru a avea unul pentru fiecare loc de la Terapie Intensivă.

Situații delicate din cauza lipsei de aparatură



„Chiar dacă avem doar cinci locuri la Terapie Intensivă, noi scoatem destul de repede copiii de aici şi îi ducem la post-terapie sau pe sectoarele de prematuri, ca să intre alţi copii. Deja am pus pe lista de investiţii pentru anul viitor tot ceea ce trebuie înlocuit şi adus. Am făcut din 2016 în fiecare an memoriu către Ministerul Sănătăţii şi pentru ventilatoare, şi pentru incubatoare. Se vehicula că va fi implementat un program de către minister pentru a dota toate maternităţile cu ventilatoare, din păcate nu s-a întâmplat acest lucru. S-a blocat undeva la stadiul de licitaţie.

Am fost puşi în situaţii delicate, aveam doi copii ventilaţi mecanic, unul de 900 de grame şi unul de 1.500 grame, venit de la Severin, nu îi puteam scoate de pe ventilaţie. Aveam alţi doi copii puşi pe suport respirator neinvaziv şi altul pus tot pe suport neinvaziv, deşi ar fi trebuit ventilat mecanic. A fost dificil să stabilizăm acel copil, până la urmă a mers bine, dar cu foarte multe eforturi. Mai mult, când erau toţi cei cinci ventilaţi, se anunţase şi o gravidă în 30 de săptămâni cu sarcină gemelară“, povesteşte medicul despre una dintre situaţiile dificile cu care s-a confruntat clinica din lipsă de aparatură.

Un incubator deschis costă 25-30.000 de euro, iar preţul unui ventilator porneşte de la 19.000 şi ajunge până la 26.000 de euro.

Unitate de nivel II cu cazuri de nivel III

Conform ierarhizării maternităţilor, adaugă dr. Siminel, „Filantropia“ este o maternitate de nivel II. Cele de nivel înalt sunt cele de nivel III, respectiv spitalele judeţene, precum SJU Craiova, care îngrijeşte copii sub 1.500 grame şi ar trebui să deservească toată zona Oltenia. „De foarte multe ori, însă, nu ajung locurile de la SJU la terapie intensivă şi ajung copii şi la noi, unde primesc îngrijiri de nivel III, chiar dacă suntem de nivel II. Ventilăm copiii mecanic măcar până se stabilizează şi pot fi transferaţi într-un loc sigur, în siguranţă. De exemplu, dacă avem un copil de 900 de grame care se naşte aici, trebuie mai întâi stabilizat şi apoi trimis către nivel superior. Dacă nu găsim loc, rămâne la noi. Nu avem ce face”, explică medicul, care precizează că unitatea nu a mai transferat către alte spitale decât strict cazurile de specialitate chirurgicală, neurochirurgicală şi cardiologie pediatrică, pentru că, în rest, nu au găsit locuri…