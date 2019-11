În sezonul rece, tindem să ne schimbăm obiceiurile alimentare şi să mâncăm alimente mai bogate în grăsimi. Este un lucru firesc, explică specialistul în nutriţie Adelina Vrapcea. Iarna, organismului îi trebuie mai multă energie pentru a-şi păstra temperatura, astfel că ne putem permite să mâncăm puţin mai caloric. Trebuie să acordăm, însă, atenţie, tipului de grăsimi pe care le consumăm.

Consumaţi alimente bogate în Omega 3 şi Omega 6

Iarna este indicat să consumăm alimente bogate în grăsimi benefice, precum Omega 3, care are efect antiinflamator şi ne ajută să reducem colesterolul. Omega 3 se găseşte în cantităţi mari în peştele gras. „Peştele este întotdeauna un aliment recomandat, dar trebuie să fim atenţi la conţinutul de metale grele. Pentru a le evita, este bine să alegem peştele mic, precum sardinele. Sardinele conţin şi o cantitate foarte mare de calciu, mai mult decât lactatele. De obicei, le consumăm cu tot cu oase, iar în oase cantitatea de calciu este foarte ridicată“, explică Adelina Vrapcea. Putem consuma chiar şi sardine la conservă, dacă ne orientăm către produse de calitate, fără conservanţi, preparate doar prin fierbere puternică.

Şi fructul de avocado este foarte bogat în grăsimi benefice, atât de bogat încât ar trebui să ne oprim la jumătate de fruct, de două – trei ori pe săptămână.

Pe lângă Omega 3, şi Omega 6, care se găseşte în uleiurile vegetale, contribuie la echilibrul grăsimilor benefice pentru organism. Trebuie, însă, păstrat un echilibru între cele două.

Carnea nu se combină cu brânza!

Pentru că avem nevoie de mai multă energie, mâncăm mai multe proteine. Ar fi bine să ştim, totuşi, că niciodată nu ar trebui să combinăm mai multe tipuri de proteine. „Cel mai important este să nu combinăm brânza cu carnea. Proteina din brânză << îmbracă >> proteina din carne şi nu permite digestia corectă. Proteinele animale nu ar trebui combinate. Nu ar trebui să le combinăm nici cu cele vegetale. Ar trebui să evităm consumul de carne cu leguminoase, precum fasole, năut, linte“, precizează specialistul în nutriţie. Putem consuma carne de porc, dar ar trebui să o facem în mod cumpătat, cam o dată pe săptămână. În general, e recomandat să mâncăm carne la o singură masă, lucru valabil şi pentru copii. „Putem, în rest, să le dăm o brânzică, un ou. În general, avem nevoie de mult mai puţine proteine decât obişnuim să credem“.

Cătină şi măceşe pentru stimularea imunităţii

Pentru că în sezonul rece luptăm cu virozele, alimentele care stimulează imunitatea sunt, de asemenea, foarte importante. Specialistul recomandă consumul alimentelor de sezon şi scoate în evidenţă importanţa celor cu conţinut ridicat de vitamina C. Măceşele şi cătina sunt unele dintre cele mai puternice imunostimulatoare. Un lucru mai puţin cunoscut este că ardeiul gras conţine o cantitate notabilă de vitamina C, chiar mai mult decât kiwi. Este important să îl mâncăm în stare crudă, pentru că vitamina C se distruge în totalitate prin fierberea excesivă.

De asemenea, alimentele închise la culoare au un aport benefic pentru că reduc radicalii liberi din organism prin conţinutul mare de antioxidanţi. Aşadar, ar fi excelent să acordăm mai multă atenţie strugurilor, afinelor sau murelor.

Putem face prevenţie hrănindu-ne sănătos

Am putea spune că totul porneşte de la mâncare, crede specialistul în nutriţie Adelina Vrapcea. Poate că nu există date solide care să indice că mâncarea poate vindeca, propriu-zis, o afecţiune, dar în mod cert este un adjuvant în tratarea anumitor boli şi, în primul rând, este o modalitate extraordinară de prevenţie. Alimentele de sezon au numeroase beneficii şi trebuie să profităm de efectele pozitive asupra organismului nostru. De aceea, în această perioadă ar trebui să ne îndreptăm mai des şi către sfecla roşie, gulii, legumele crucifere – varză sau broccoli.



„Sigur, ca să ai un regim de viaţă sănătos, el ar trebui să fie personalizat în funcţie de vârstă, activitatea fizică şi profesională, eventualele patologii care ne afectează. Domeniul este foarte amplu şi imposibil de acoperit în câteva sfaturi generale. Însă este important să începem prin a acorda atenţie felului în care ne hrănim“, precizează specialistul.