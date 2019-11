S-a spart buboiul de la Spitalul Județean Târgu Jiu

Situația tensionată de la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu pare să fi luat sfârșit prin plecarea managerului controversat, Gigel Capotă. Acesta a decis să renunțe la contractul de mandat, după un lung șir de scandaluri în care a fost implicată instituia spitalicească în ultimul an.

Cel mai bun exemplu în acest sens este scandalul de la Secția Psihiatrie, unde trei pacienți au fost filmați în ipostaze erotice chiar de fiica vitregă a directorului. Acest lucru a atras atenția Ministerului Sănătății, care a trimis Corpul de Control la Târgu Jiu, în luna martie a acestui an. Raportul de Control a fost unul deosebit de dur și a scos în evidență multe neajunsuri. Cu toate acestea, Capotă a rămas în funcție, iar scandalurile legate de achiziții, angajări și comunicare defectuoasă au continuat.

Contract încetat de comun acord

În cele din urmă, miercuri, Gigel Capotă a anunțat conducerea Consiliului Județean Gorj că a decis să plece din funcție. „Acordând prioritate interesului legitim public ce vizează satisfacerea nevoilor comunitare specifice, Consiliul Județean Gorj, autoritate care exercită managementul la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, pentru a asigura un cadru adecvat necesar bunei desfășurări a procesului de conducere, organizare și funcționare a acestei unități sanitare publice, miercuri, 06.11.2019, a luat decizia de încetare, înainte de termen, a contractului de management al domnului Gigel Capotă. Am căzut de comun acord să înceteze contractul de management. Fără acord nu era posibilă o plecare decât în luna ianuarie sau februarie. A înțeles și a decis să plece. O persoană din conducere va asigura interimatul pentru a da salariile, pentru a aduce echipamentele, montarea CT, licitațiile care sunt în derulare. Directorul financiar-contabil va asigura interimatul. Pe 20 noiembrie va sosi Computerul Tomograf. Fostul manager are contract cu spitalul și depinde dacă va rămâne sau nu, posibil pe funcția de director economic, a declarat Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj. Interimatul va fi asigurat de către directorul economic Dumitru Vienescu.

Un deputat de Cluj va depune plângere la Parchet

Plecarea lui Gigel Capotă din fruntea Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu a fost precedată de prezentarea în spațiul public a Raportului Corpului de Control al Ministerului Sănărății, document secretizat la Târgu Jiu. În municipiu a sosit Emanuel Ungureanu, deputat de Cluj, care a venit la Târgu Jiu să prezinte raportul ținut ascuns de autoritățile județene și de conducerea Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu.

Dezastrul din spital

Emanuel Popescu a declarat că a reușit după mai multe demersuri legale să facă rost de raport. Parlamentarul a precizat că luni va depune și o plângere penală la adresa fostului manager. „Sunt multe lucruri prezentate în raportul care a fost întocmit impecabil de specialiști. S-au dat bani fără niciun criteriu, s-au dat bani și la locul întâi, și la locul al doilea de la licitații. Mizerie în tot spitalul. Nu există circuite pentru apa sterilă. La Ginecologie au fost găsite produse cu termenul expirat. Produse expirate din 2015 sau antiseptic expirat 2018. Sonde la Urologie expirate din 2011. Sunt expirate și erau funcționale. Pe Chirurgie, zona de sterilizare este zero. Instrumentarul era bagat într-o cutie și stropit cu spirt. Secția este o catastrofă. În aprilie au revenit la Oncologie cei de la Corpul de Control, deși nu s-a știut. Grupul sanitar era din nou neigienizat, bazinul de apă spart la un wc. Am mers în 60 de spitale în ultimii ani. Nu am văzut o asemenea dezordine și o mizerie nicăieri în țară. La ce scrie în raport și la ce am văzut în spital, e grav. La UPU am văzut marți seară rahatul cum curgea pe pereți, la baie. Nu are legătură cu politica. Este o nesimțire colosală. Acest raport nu a fost trimis la Parchet“, a spus acesta.

Ungureanu: Toți medicii trebuie să meargă în fața procurorilor să explice

Deputatul a continuat. „La pagina 101 este un conflict de interese. Valentin Popa era în cvadruplă calitate: șef CA, sindicat, consilier județean… Sunt chestiuni de siguranță alimentară și a pacientului. Cum să nu ajungă la Parchet acest raport?! Acesta este un rechizitoriu impecabil. Este imaginea unui sistem prăbușit. Nu se poate face nimic decât schimbând oamenii. Eu am avut un șoc în momentul în care am ajuns la ATI. Nu era dezinfectant. Nu am cuvinte să descriu. La pagina 67 din raport se spune că în timpul controlului s-au constatat probleme în distribuirea hranei. Nu am auzit ca medicii să iasă în față să spună despre infecții, că nu pot face sterilizarea. Este incapacitatea comunității medicale de a striga pentru că nu poate să se ocupe de pacienți cum trebuie. Toți medicii trebuie să meargă în fața procurorilor să explice. Să spună că pacientul care vine la Spital la Târgu Jiu este în pericol de la intrare și până când iese! Secția Psihiatrie arată ca o cazarmă abandonată“, a declarat Emanuel Ungureanu, care a spus că va depune luni plângere penală împotriva fostului manager Gigel Capotă pentru modul de derulare a achizițiilor, managemenul circuitelor și neraportarea corectă a infecțiilor nosomcomiale.