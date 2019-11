Cura de toamnă cu ceai de măceşe ne apără de boli

Un miracol al naturii, fructele de măceş şi-au demonstrat eficienţa în tratarea a numeroase afecţiuni. Datorită lipsei de efecte adverse, ceaiul de măceş poate fi consumat perioade îndelungate, fără probleme. Însă pentru a beneficia de proprietăţile lor, măceşele trebuie recoltate când se află în pârgă, nu când sunt prea coapte şi devin moi, deoarece în această fază ele conţin cantitatea cea mai mică de substanţe active. Conţinutul maxim de vitamina C îl au atunci când pulpa este încă tare.

Beneficii din cele mai diverse

Fructele de măceşe sunt extrem de bogate în vitamina C, darconţin şi cantităţi importante de vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina P, vitamina K. De asemenea, măceşele conţin şi minerale – calciu, magneziu fier, potasiu, dar şi acid citric, acid malic, pectine, tanin sau lecitină.

Conţinutul ridicat de vitamina C face din măceş un excelent imunostimulator. În perioada virozelor şi a gripei, măceşele ne apără de răceală şi cresc rezistenţa organismului. Ceaiul de măceşe întăreşte sistemul imunitar, este vitaminizant, tonic, astringent, vasodilatator arterial, antilitiazic, antiinflamator intestinal. Fructele de măceş ajută la combaterea pietrelor la rinichi şi completează necesarul de săruri al organismului. Ele sunt indicate şi în afecţiunile ficatului, deoarece măresc secreţia de bilă.



Ceaiul de măceşe este cunoscut şi pentru că măreşte permeabilitatea şi elasticitatea capilarelor, acţionând pentru normalizarea circulaţiei periferice. Ajută, de asemenea, în procesul de eliminare a toxinelor din corp. Stimulează şi pofta de mâncare, iar în anemie accelerează producţia de globule roşii.

Măceşele, ideale pentru copii, dar şi pentru vârstnici

Deoarece cresc rezistenţa organismului la efort, măceşele nu ar trebui sa lipsească din alimentaţia zilnică a vârstnicilor, a celor slăbiţi sau aflaţi în convalescenţă. Ele sunt importante şi în alimentaţia copiilor. Infuzia de măceşe le îmbunătăţeşte pofta de mâncare, favorizează dezvoltarea normală a sistemului nervos, previne bolile infecţioase şi le asigură celor mici necesarul de vitamine şi minerale.



Cura cu măceşe ajută organismul să se adapteze mai bine la condiţiile de stres şi suprasolicitare. De asemenea, măceşele combat insomniile, dar şi somnolenţa, migrenele, amneziile, nevrozele, anxietatea, oboseala.



Măceşele au inclusiv un efect antidiabetic, de stabilizare a glicemiei, stimulează biosinteza colagenului, a hormonilor steroizi şi reduc edemele. Se spune că măceşele sunt mai eficiente decât calmantele contra durerilor cauzate de reumatism, iar cercetările au evidenţiat că reprezintă o armă eficace împotriva obezităţii. După o cură de două săptămâni, s-a constatat o reducere a colesterolului şi a zahărului din sânge, precum şi o inhibare a procesului de depunere a ţesutului adipos.

Cum se prepară ceaiul de măceşe

Ceaiul poate fi pregătit din câteva fructe întregi, proaspete sau uscate, sau din 1-2 linguriţe de fructe uscate fără seminţe la o cană cu apă fierbinte. Se lasă timp de 10-15 minute şi apoi se filtrează. Se beau două-trei căni pe zi. Este indicat să se utilizeze vase de inox şi linguriţe de lemn, care nu descompun vitamina C.