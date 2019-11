Mergi cu copilul la urgenţă, eşti bun de plată

Un craiovean care s-a prezentat cu copiii la Secţia de pediatrie a Spitalului Clinic Municipal Filantropia a fost pus să plătească 120 lei pe consultaţii. Bărbatul spune că a mers la spital pentru că gemenii săi aveau febră. Medicul care i-a consultat a tăiat două chitanţe în valoare de câte 60 de lei, iar medicamentele prescrise de acesta, niciunul compensat, au mai costat 125 lei.

„Se spune că avem spital gratuit. La spitalul din 1 mai, Filantropia Craiova, am fost cu copiii la urgenţă, aveau febră. Am plătit 120 lei consultație, 60 lei de copil. Am gemeni. Reţeta 125 lei. Deci plătit şi consultaţie, şi reţetă. Stau să mă gandesc ce este gratuit la un spital de STAT”, spune Gelu Chiriţescu.

Ce spune conducerea spitalului

Lorena Dijmărescu, directorul medical al Spitalului Filantropia, spune că gemenii au fost consultaţi în ambulatoriu, deci nu în regim de urgenţă. „Pacienţii au fost consultaţi în ambulatoriu, fără bilet de trimitere. Conform normelor, în ambulatoriu consultaţiile se plătesc, iar acest lucru este specificat şi pe uşă. Avem controale periodice de la CAS, iar consultaţiile îi pot fi oricând imputate unui medic. Există nişte proceduri de care trebuie să ţinem cont.” Întrebată de ce copiii au fost consultaţi în ambulatoriu, deşi prezentau febră, ceea ce ar fi încadrat cazul la urgenţe medicale, Dijmărescu specifică: „Dacă aveau febră, ar fi trebuit consultaţi la camera de gardă, unde consultaţiile nu se plătesc. Nu ştiu de ce au mers în ambulatoriu. Este posibil ca părintele să fi preferat un anume medic, drept pentru care a ajuns în ambulatoriu, la acesta.”



Însă întrebarea care se ridică în acest caz este de ce medicul din ambulatoriu nu i-a direcţionat către camera de gardă, unde nu ar fi plătit, dacă într-adevăr copiii aveau febră şi reprezentau un caz de urgenţă. Directorul medical al unităţii spune că pediatrul a fost, poate, prea ocupat pentru a avea prezenţa de spirit să îi îndrume către camera de gardă…