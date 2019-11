Olt: Femeie cu arsuri grave, plimbată două săptămâni în trei spitale din țară

O femeie de 61 de ani, din judeţul Olt, care a suferit arsuri grave pe aproape jumătate din corp, a fost operată după două săptămâni de la accident, la Iaşi, după ce, anterior, a fost internată la spitalul din Braşov.

”Avea arsuri prin contact cu lichid fierbinte, gradul II si gradul II cam undeva la 35% din suprafața corpului. Era cunoscuta cu diabet si cu hepatita virală cu virus B. La momentul internarii s-a efectuat toaleta primară a plăgilor arse și pansament steril, după care a fost anunțat cazul la COSU care, după câteva ore, a revenit și a spus că este un loc liber la Brașov”, a declarat dr. Augustin Popa, medic coordonator Sectia Chirurgie Plastica din cadrul Spitalului de Urgență Slatina.

Pe 18 octombrie, femeia a fost transferata la Brașov.

De aici, insa, femeia a fost transportata la Spitalul „Sf. Spiridon”, din Iasi, unde, dupa două săptămâni de la accident, a fost operată.

„Noi am primit solicitarea de transfer de la Secția de Arși de la Spitalul Brașov, a fost transferată cu avionul SMURD, cu echipaj de la București. Are arsuri pe 45 % din suprafața corpului, dintre care 30% sunt de grad 3. Pacienta a fost intubată, e sub anestezie generală, a mers în sala de operație, a fost operată, s-a excizat arsura și s-a început grefarea cutanată. A fost internată 14 zile la Brasov”, a declarat Diana Cimpoesu, purtator de cuvant al Spitalului „Sf. Spiridon” Iasi.

Femeia este in prezent, internata la Spitalul din Iasi, unde a ajuns joi seara.

