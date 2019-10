Le face vântul rău celor mici? Când copiii sunt răciţi, este adevărat că nu este indicat să iasă din casă? Când le facem baie, trebuie să fie cald în cameră, ca să nu răcească? Dacă tuşesc sau le curge nasul, nu trebuie să meargă la grădiniţă? Unde este mitul şi unde este adevărul şi ce trebuie să ştim despre virozele specifice sezonului rece la copii? Dr. Oana Hortopan, specialist în pediatrie, oferă câteva răspunsuri la cele mai frecvente situaţii cu care părinţii se confruntă în această perioadă a anului.

Debut atipic de sezon, cu viroze specifice perioadei calde

Virozele sunt în toi în această perioadă, iar temperaturile ridicate din acest debut de sezon au condus la o combinaţie între virozele de toamnă cu cele specifice sezonului cald, precum enterovirozele. Din această cauză, colectivităţile au fost mai afectate decât de obicei, mai ales preşcolarii. Putem să îi protejăm pe copii? Doar într-o anumită măsură. Dr. Oana Hortopan explică de ce este dificil să îi ferim pe cei mici de răceli.

„Pentru că perioada de incubaţie este destul de scurtă, este foarte greu să evităm o viroză. Dimineaţa, putem duce copilul la grădiniţă cu o stare foarte bună, sănătos, şi putem avea surpriza ca peste câteva ore starea sa să se schimbe brusc. Din păcate, în astfel de situaţii, ceilalţi copii au fost deja expuşi la virus şi contaminarea s-a produs. Aşadar, ţinem, de fapt, copiii bolnavi acasă mai mult pentru binele lor, pentru a se reface, decât pentru binele colegilor. <> a fost deja făcut în colectivitate.” Medicul specialist menţionează, însă, că aceste lucruri sunt perfect fireşti.

Când nu trebuie să ducem copiii la grădiniţă?

Discuţiile legate de subiectul mersului la grădiniţă în perioada virozelor este unul extrem de sensibil, născând uneori adevărate conflicte între părinţi. Mulţi sunt de părere că un copil care tuşeşte sau are secreţii nazale nu ar trebui să meargă la grădiniţă, pentru că va răspândi virusul. Însă o tuse poate persista şi 3-4 săptămâni. Ce se întâmplă în acest caz? „Nu există motive pentru care un copil să rămână acasă o perioadă îndelungată în cazul unei simple viroze. Tusea este simptomul care dispare cel mai greu, dar copilul nu mai este contagios. El este în perioada de convalescenţă, mai are secreţii reziduale, iar tusea este modalitatea prin care organismul încearcă să le elimine. Ne naştem cu acest reflex al tusei, este un mecanism de apărare prin care organismul încearcă să elimine orice tip de particulă străină pe care o sesizează, inclusiv secreţii.”

Nu ducem copilul în colectivitate când are febră, când are o stare generală proastă, când secreţiile nazale sunt abundente sau tusea este frecventă şi îi provoacă disconfort, fiind un mijloc de răspândire a virusului la debut. Chiar dacă peste câteva zile îi mai curge nasul sau tuşeşte, copilul poate primi aviz pentru intrarea în colectivitate.

Copiii peste 5 ani au mai puține episoade de răceală

„Primul an de grădiniţă este oricum grevat de prezenţa secreţiilor nazale şi a tusei, preşcolarii pot avea aceste simptome aproape continuu, când mai mult, când mai puţin. E un lucru absolut normal. Este modul organismului de a se pregăti, cu toţii am trecut prin asta şi aşa ne imunizăm. După fiecare viroză, copilul rămâne cu nişte anticorpi, devine din ce în ce mai rezistent, iar pe la 5 ani vom vedea că nu va mai avea decât rar astfel de episoade. De altfel, numărul virozelor scade semnificativ de la an la an. Este o diferenţă foarte mare între primul an de grădiniţă şi ultimul,” precizează specialistul în pediatrie. Deşi uneori părinţii le administrează copiilor produse pentru creşterea imunităţii, sperând să le ofere o protecţie mai ridicată, nu ele sunt cele care fac minuni, ci propriul organism. Este vorba, spune dr. Hortopan, de zestrea genetică a fiecăruia dintre noi. Unii oameni îşi dezvoltă sistemul imunitar mai rapid, altele mai lent. Produsele stimulatoare sunt numai nişte adjuvante care, administrate fără a respecta anumite reguli, pot deveni chiar periculoase.

Nu le administrăm copiilor produse antitermice când nu au febră

Unul dintre obiceiurile nepotrivite ale părinţilor cu care se confruntă pediatrii este administrarea de antitermice preventiv. Dacă un copil începe să strănute şi să aibă secreţii nazale sau să tuşească, părinţii au tendinţa de a le da o doză de ibuprofen cu gândul că, astfel, vor evita febra. Este un lucru greşit, transmite dr. Oana Hortopan: „Aceste produse sunt simptomatice. Nu au rol de prevenţie, ci doar răspund unor stări deja existente. Se pot administra în caz de febră, pentru a calma o durere, o inflamaţie. Când copiii primesc aceste medicamente fără un fundament. timp de câteva zile, există riscul de efecte negative: iritarea stomacului, afectarea ficatului.”

Adesea, copiii pot avea doar secreţii nazale, fără alte simptome. În acest caz, singurul lucru pe care trebuie să îl facem este să îi curăţăm foarte bine nasul cu apă de mare sau ser fiziologic. „Igiena nazală este de bază. Mucoasa nazală este prima poartă de intrare a virusului. Acolo se cantonează şi se înmulţesc.”

Cum protejăm copiii de gripă?

Majoritatea vaccinurilor antigripale se recomandă a fi administrate după vârsta de doi ani. Nu există suficiente informaţii privind siguranţa administrării lor sub această vârstă. De aceea, în situaţia unei familii cu copil sub 24 luni, se recomandă vaccinarea membrilor familiei.

Vaccinul antigripal este indicat în special copiilor care au şi alte boli cronice, pentru o protecţie suplimentară. Există şi varianta vaccinului antigripal administrat intranazal, însă acesta nu este decontat.



Medicul atrage, însă, atenţia că, dincolo de imunizarea prin vaccinare, este foarte important ca părinţii să evite aglomeraţia. Chiar şi mersul la cumpărături pentru scurt timp poate fi riscant atunci când mergem într-un centru comercial mai mare, iar plimbarea în mall, o activitate din ce în ce mai întâlnită, e contrar contraindicată în această perioadă. Copiii trebuie plimbaţi în aer liber şi nu trebuie feriţi de ieşitul afară când sunt răciţi, contrar tendinţei părinţilor. „Nu este recomandat să scoatem copiii afară când bate vântul foarte puternic. Altfel, aerul proaspăt le face bine. Nu este deloc benefic pentru copil să stea în casă o săptămână, două, pentru că este bolnav. O jumătate de oră de aerisire este foarte importantă. La fel şi baia. Să nu îi faci copilului baie pentru că este răcit este total greşit. Baia, la o temperatură de confort, îl relaxează şi îl ajută.” O temperatură de 22-23 de grade este suficientă pentru copil, indiferent de vârstă. Copiii nu au nevoie de temperaturi extreme, căldura excesivă le produce disconfort şi le îngreunează şi mai mult situaţia când sunt bolnavi. Pierd lichide, nu se odihnesc bine. Cei mici preferă temperaturile mai scăzute.