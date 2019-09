Ministrul sănătății, Sorina Pintea, a anunțat ieri la Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare din județul Dolj că vrea să redea acestei unități statutul de maximă siguranţă. Va fi nevoie însă de lucrări, pentru care ministerul va aloca săptămâna viitoare două milioane de lei.

Ministrul sănătăţii, Sorina Pintea, a făcut o vizită la Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare din judeţul Dolj pentru a reda acestei unităţi statutul de maximă siguranţă. Această unitate a mai fost spital de maximă siguranţă, dar secţiile au fost desfiinţate. Pentru reînfiinţare va fi nevoie de reparaţii capitale, pentru care ministrul sănătăţii a spus că va aloca banii chiar săptămâna viitoare.

„Am venit pentru că, aşa cum am declarat iniţial, în România există patru spitale de psihiatrie şi măsuri de siguranţă. Spitalul de la Poiana Mare a fost spital de măsuri de siguranţă. Am vrut să văd exact de ce s-a desfiinţat şi, dacă am dori să reînfiinţăm aceste secţii, de ce ar mai fi nevoie. Am discutat şi cu managerul pentru că a avut perioadă în care managerul solicita fonduri pentru reparaţiile la aceste pavilioane care sunt foste cazarme şi au nevoie de reparaţii la acoperiş. Am venit, am văzut devizele de cheltuieli şi Ministerul Sănătăţii va aloca, începând de săptămâna viitoare, două milioane de lei pentru refacerea acestor acoperişuri, având în vedere că există o procedură de licitaţie finalizată. De asemenea, există un pavilion, pavilionul E, care ar putea caza aceşti pacienţi din zona de măsuri de siguranţă şi care necesită reparaţii capitale. Am solicitat un deviz de reparaţii şi datele necesare pentru a putea finanţa şi acest lucru“, a spus Sorina Pintea.

Va fi nevoie de un an

Ministrul sănătăţii a precizat însă că pentru a reda Spitalului de la Poiana Mare statutul de maximă siguranţă va fi nevoie de un an. La final, vor fi asigurate 32 de paturi. „După ce am văzut astăzi aici, cred că e nevoie de un an, pentru că nu putem aduce pacienţii dacă nu avem condiţiile necesare. Vom aloca bani şi cred că într-un an vom putea face asta. Vor fi pregătite 32 de paturi pentru măsuri de siguranţă“, a mai spus Sorina Pintea.

Ministrul sănătăţii a mai precizat că odată ce vor fi gata pregătirile pentru a deveni spital de maximă siguranţă se vor face şi angajări.

„Asta înseamnă că în condiţiile legii vor putea fi aduşi pacienţi pe cod penal. Aceşti pacienţi necesită măsuri de siguranţă, aşa cum spune şi titlul, împrejmuiri, personal suplimentar şi alte aspecte de care trebuie să se ţină cont“, a mai spus Sorina Pintea.

Ministrul sănătăţii a anunţat însă ca va reveni la Spitalul din Poiana Mare peste două luni, când este termenul pentru refacerea acoperişului. De asemenea, în respectiva perioadă, în zonă va avea loc şi o conferinţă regională în care se vor prezenta concluziile incidentului de la Spitalul de Psihiatrie Săpoca.

„Mă voi întoarce în luna noiembrie pentru că există acest termen de două luni pentru refacerea acoperişului. Şi mă voi întoarce în zonă pentru o şedinţă regională pe care o vom face împreună cu Agenţia Naţională pentru Managementul Calităţii din Sănătate, cu direcţiile de sănătate publică şi cu medicii care lucrează în spitale de psihiatrie din această regiune. Asta în urma discuţiilor cu domnul preşedinte Cepoi. Dânsul a făcut o vizită de monitorizare la Săpoca, în urma acelui incident, şi cred că va trebui să tragem concluziile cu toţi din ţară“, a conchis ministrul sănătăţii.