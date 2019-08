Lipsa donatorilor de sânge este una dintre cele mai grave probleme ale sistemului medical. În lunile de vară, la centrele de transfuzii din ţară se prezintă şi cu 20-25% mai puţini donatori faţă de media obişnuită. Cererea este însă la fel de mare şi astfel se creează un dezechilibru. Mulţi dintre pacienţii care au intervenţii chirurgicale planificate trebuie să găsească donatori care să le asigure o rezervă de sânge, în caz de nevoie. La Craiova, prioritate la fondul de rezervă al Centrului Regional de Transfuzie Sanguină au urgenţele.

Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Craiova este furnizor de sânge pentru spitalele mari din Craiova şi din judeţ. Acesta deserveşte Spitalul Municipal „Filantropia“, SJU, Spitalul Militar, Spitalul CFR, Spitalul din Segarcea, precum şi cele din Calafat, Dăbuleni, Calafat şi Băileşti.

„Nu reuşim niciodată să avem sânge mai mult de o săptămână“

În zilele bune, trec pragul Centrului de Transfuzie cel mult 50 de persoane. Sunt însă şi perioade când doar 11 – 12 oameni vin să doneze. Şi într-un caz, şi în celălalt, numărul lor este mult mai mic decât ar fi trebui.

Prof. univ. dr. Adriana Turculeanu, directorul Centrului Regional de Transfuzie Sanguină Craiova (Foto: Claudiu Tudor)

„Nevoie de mai mult sânge este în permanenţă. Masa eritrocitară este valabilă 30 de zile. Noi nu reuşim niciodată să avem sânge mai mult de o săptămână. Nici o săptămână nu ajunge pentru că solicitările sunt extrem de mari, cazurile sunt extrem de severe. Avem cazuri cu 4,6 – 4,8 hemoglobina şi ghinionul este că doresc aceeaşi grupă de sânge. Sunt situatii cand noi avem doar trei unităţi şi ei sunt cinci. Nu mai vorbim de cei cu 7, cu 8, care au şi ei nevoie imediată de un astfel de produs.

Îi lăsăm pe planul doi şi trebuie să ne ocupăm de cei care au valori foarte foarte mici. În ultimul timp, am avut solicitări ale grupelor rare, cele cu RH negativ, şi nu am făcut faţă. A trebuit să folosim tot felul de tertipuri, astfel încât să dăm o cantitate mai mică la mai mulţi pentru că fiecare are nevoie. Activitatea în domeniul nostru este foarte delicată pentru că nu ştii ce solicitări ai, iar oferta pe care o avem depinde de cei care se prezintă în fiecare zi“, a spus prof. univ. dr. Adriana Turculeanu, directorul Centrului Regional de Transfuzie Sanguină Craiova.



„Sunt copii care au nevoie de sânge, părinţi, fraţi, surori“



Mulţi dintre cei care donează o fac pentru persoane dragi din viaţa lor, aflate într-un moment de cumpănă.

Este şi cazul unui tânăr de 27 de ani din Caracal, pe care l-am întâlnit la Centrul de Transfuzie din Craiova pentru că dorea să îşi ajute bunica.

„Donez pentru bunica mea. Are 82 de ani, este internată în Spitalul Filantropia şi are mare nevoie de sânge. Este prima dată când donez“, a spus tânărul.

Hermina are 42 de ani, este din Craiova, şi a venit să doneze pentru că şi-a promis că va face un obicei din asta. Donează pentru copiii, părinţii, fraţii şi surorile oricăruia dintre noi. Nu s-a lăsat descurajată nici de orele de aşteptare. „Am donat pentru că ştiu că este nevoie. În trecut am donat pentru socrul meu, care, din păcate, nu a putut fi salvat. De atunci mi-am propus să vin şi să ajut. Acum am donat pentru a doua oară. Nu este deloc greu. Am venit de la ora 9.00 şi am donat la prânz. I-aş încuraja pe cât mai mulţi oameni să facă acest lucru. Sunt copii care au nevoie de sânge, părinţi, fraţi, surori“, a spus femeia.



Un donator poate salva cel puţin două persoane



O unitate de sânge înseamnă 450 de mililitri care se iau de la donator (Foto: Claudiu Tudor)

Donarea de sânge poate salva vieţi. Un donator poate ajuta până la trei persoane, întrucât din sângele recoltat se pot obţine trei produse. „O unitate de sânge înseamnă 450 de mililitri care se iau de la donator. Din această cantitate se pot obţine trei produse: masa eritrocitară, trombocitele, elemente ale sângelui care opresc hemoragia, şi plasma. Trombocite nu putem să luăm de la orice donator, ci numai de la cei fidelizaţi, care donează măcar de trei ori într-un an, întrucât pot să conţină virusuri şi trebuie verificaţi foarte bine. Şi plasma trebuie păstrată mai multe luni, nu poţi să o administrezi decât dacă o mai verifici măcar la interval de trei luni. Dintr-o unitate de sânge pot fi ajutaţi trei pacienţi“, a spus Adriana Turculeanu.



Un donator poate ajuta până la trei persoane, întrucât din sângele recoltat se pot obţine trei produse (Foto: Claudiu Tudor)

2.720 de donatori acceptaţi, 985 respinşi



Pe lângă numărul mic de donatori, reprezentanţii Centrului Regional de Transfuzie Sanguină Craiova se mai confruntă cu o problemă: mulţi dintre cei care vor să doneze nu îndeplinesc condiţiile. Pe primul trimestru din acest an, au fost acceptaţi 2.720 de donatori, iar 985 au fost respinşi pentru că nu erau eligibili. „În primul rând, valoarea tensiunii arteriale trebuie să fie de maximum 170 mm coloană de mercur sistolica şi 110 diastolica.

Alt criteriu fără de care nu se poate discuta de donare este valoarea hemoglobinei. Valoarea minimă pentru bărbaţi este 13,5 pentru bărbaţi, iar pentru femei de 12,5 grame la sută. De asemenea, donatorii trebuie să fie într-o foarte bună stare de sănătate, să nu facă febră, să nu fi luat antibiotice în ultimele zece zile“, a adăugat Adriana Turculeanu.

Totodată, donatorii nu trebuie să fi avut hepatită, TBC, sifilis, malarie, epilepsie, boli psihice, ulcer, diabet zaharat, boli de inimă, boli de piele sau cancer.



Punct mobil de recoltare, în centrul Craiovei



Reprezentanţii Centrului Regional de Transfuzie Sanguină Craiova desfăşoară campanii de informare şi de conştientizare a populaţiei în legătură cu importanţa donării.

O astfel de acţiune ar urma să aibă loc în perioada 22 – 31 august, în Piaţa „Mihai Viteazul“ din Craiova.

Donarea de sânge are o mare importanţă pentru pacienţi, permiţând administrarea medicaţiei specifice bolii sau efectuarea intervenţiilor chirurgicale şi chiar le salvează viaţa.

Aceasta este benefică şi pentru cei care donează sânge. Există numeroase studii care demonstrează creşterea duratei de viaţă la donatorii de sânge.

Persoanele care donează sânge regulat prezintă un risc mai scăzut de infarct şi accident vascular cerebral. După donare, sângele se reface cantitativ în câteva ore, iar calitativ în două săptămâni. „A dona sânge este un act benefic pentru sănătate. Din punct de vedere moral, gestul este unul de o mare nobleţe“, a completat prof. univ. dr. Adriana Turculeanu, directorul Centrului Regional de Transfuzie Sanguină Craiova.