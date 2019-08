Spitalul groazei din Borșa. Bolnavii psihic, în condiții insalubre

”Domnul deputat Ungureanu care a prezentat aceste imagini a mai prezentat și de la alte spitale, din păcate are dreptat. Știam că spitalul este în subordinea Consiliului Județean, ce ține de parte de infrastructură ține de Consiliul Județean. Am văzut cum arăta, este nevoie de investiții, mă voi duce și la Borsa. Probabil că domnul de la Consiliul Județean nu va sta de vorbă cu mine, am încercat să vorbesc cu el despre spitalul regional, însă dânsul nu discută cu Ministerul Sănătății”, a afirmat Sorina Pintea.