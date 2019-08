Un medic craiovean care a suferit un accident vascular cerebral şi a ajuns în Urgenţa spitalului în care lucrează de peste 25 de ani s-a lovit de aceleaşi lipsuri pe care le reclamă orice pacient.

Soţia medicului Cornel Mercuț a tras un semnal de alarmă asupra carenţelor din sistem, care pot ucide, şi a spus că această experienţă a fost o adevărată cursă contra cronometru, în care a înțeles că în Craiova se poate muri cu zile. Dr. Cornel Mercuţ a fost salvat de medicii din Spitalul de Urgenţă Slatina, care au implementat o procedură nouă pentru pacienţii ce suferă un AVC, tromboliza intravenoasă. Reprezentanţii SJU Craiova spun că, în lipsa aparaturii funcţionabile, spitalul nu o poate aplica.

Doctorița Georgeta Mercuț trage un semnal de alarmă după ce soţul său, medic la SJU Craiova, a fost plimbat mai multe ore între spitale, deşi suferise un accident vascular cerebral (AVC) şi avea nevoie urgentă de ajutor. Totul s-a întâmplat săptămâna trecută, când Cornel Mercuț, medic ortoped la SJU de mai bine de 25 de ani, a ajuns în îngrijirea colegilor săi. Aici s-a lovit însă de lipsurile din sistem. Soţia sa, medicul oftalmolog Georgeta Mercuţ, spune că pentru o tomografie au fost necesare trei ore şi plimbări între spitale, şi asta pentru că în SJU nu funcţionează computerul tomograf. „Spitalul Judeţean, la cât de mare este, nu are un computer tomograf. Am ajuns la Urgenţa de la nr. 1, după care am fost trimişi la Spitalul nr. 3, am făcut tomografie acolo şi ne-am întors“, a spus, pentru GdS, Georgeta Mercuț.

„Dacă mai întârziam zece minute, nu se mai putea face terapia“

În tot acest interval, minutele s-au scurs în defavoarea pacientului. Georgeta Mercuţ spune că, în acele momente, toate eforturile sale se concentrau pe găsirea unei soluţii pentru ca medicul Cornel Mercuț să beneficieze de tratamentul necesar.

„Nimeni nu ne-a spus că am putea beneficia de tromboliză. Eu am ştiut fiindcă am urmărit un reportaj la televizor, din absolută întâmplare, şi m-am zbătut să merg la Bucureşti. Nimeni din spital nu mi-a spus că se poate face şi la Slatina. O domnişoară rezidentă prietenă cu fiica mea a spus că a auzit că s-ar face acolo. În acel moment, am sunat şi am aflat că se face. Am ajuns cu SMURD-ul la Slatina după trei ore şi jumătate, la limită. Dacă mai întârziam zece minute, nu se mai putea face terapia şi soţul meu rămânea cu probleme mult mai mari. Am ajuns între 23.00 şi 24.00 acolo, iar medicii au fost absolut minunaţi“, a adăugat, pentru GdS, Georgeta Mercuț.



Pe o pagină de socializare, dr. Georgeta Mercuț a spus că experiența trăită alături de soțul său „a fost o adevărată cursă contra cronometru în care am înțeles că în Craiova se poate muri cu zile pentru că unii medici ocupă posturi nemeritate“.

Ce spune SJU Craiova

Că sunt probleme şi lipsuri în spital nu mai este nici un secret pentru nimeni. Nici măcar pentru reprezentanţii SJU Craiova, care recunosc că timpii de aşteptare în Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) au crescut foarte mult. De ce? Aparatura nu funcţionează, medicii sunt puţini, iar pacienţii – numeroşi.

„Într-adevăr, se întârzie foarte mult în UPU cu preluarea pacienţilor, cu investigarea şi internarea lor. Timpii aceştia cresc independent de personalul din urgenţă. În primul rând, computerul tomograf nu funcţionează, deci nu este rea-voinţă din partea personalului că nu a ajuns mai devreme la CT. Pentru pacienţii aflaţi în această situaţie, spitalul a făcut contract cu o instituţie, pentru a putea efectua această investigaţie. Această instituţie se află în curtea Spitalului de Neuropsihiatrie de pe Calea Bucureştie. Investigarea la CT a pacientului este dependentă de un echipaj al SAJ cu medic, care să preia pacientul din UPU, să îl ducă şi să îl aştepte acolo să efectueze CT-ul şi să îl aducă înapoi. Ulterior, trebuie interpretat rezultatul la CT.

Sunt puţini medici pe tură, iar ei nu pot să aştepte o eventuală urgenţă în UPU, ci pleacă la cazuri, aşa cum sunt solicitaţi.

Dacă nu există echipaj cu medic în staţie, trebuie să aştepţi până se eliberează unul care să preia pacientul din UPU şi să îl ducă la CT.

Toţi aceşti factori duc la creşterea timpului de preluare, investigare şi internare a pacientului. (…) UPU este una dintre cele mai aglomerate din ţară. Majoritatea cazurilor sunt urgenţe minore şi nonurgenţe, care ar putea fi preluate de alte camere de gardă ale spitalelor din acest oraş“, a spus Cristiana Geormăneanu, purtător de cuvânt al SJU Craiova.

Ce spune medicul de gardă din UPU

Cu toate că pacienții care necesită CT trebuie transportați la un alt spital și acest lucru duce la întârzieri în managementul de urgență, în cazul dr. Mercuț colegii spun că au acționat cât de rapid a fost posibil.

Pacientul a fost transferat la Spitalul de Urgenţă Slatina cu echipajul de terapie intensivă SMURD Craiova. Acestea sunt confirmate atât de către purtătorul de cuvânt al SJU Craiova, cât și de Alin Macovei, medic de gardă în UPU în acea seară.

Într-o postare pe o pagină de socializare, acesta din urmă descrie succesiunea evenimentelor. „Imediat ce am fost informat, în calitate de medic șef de gardă, de prezența domnului doctor în resuscitare, am evaluat împreună cu colega mea, dr. Denisa Bălă, starea clinică și statusul neurologic al pacientului.

Am solicitat prezența în UPU a medicului neurolog de gardă, dr. Enculescu și a doamnei dr. Anda Ungureanu, medic cardiolog de gardă, care au răspuns prompt solicitării. S-a demarat terapia hipotensoare, efectuându-se și examenul tomografic la „Prima Medical”, știut fiind că tomograful spitalului este defect.

Împreună cu medicul șef UPU am analizat cele două variante de a se efectua tromboliza pacientului: Spitalul Universitar București și Spitalul Slatina. Din cauza faptului că exista limita de timp impusă de tromboliză am decis să fie trimis echipajul SMURD la Slatina, îndată ce a sosit rezultatul examenului tomografic. S-a continuat evaluarea neurologică, cardiologică și tratamenul hipotensor necesar trombolizei. Echipajul SMURD a „zburat” literalmente la Slatina pentru a se încadra în timp”, notează medicul Alin Macovei.

Nu funcţionează CT, nu se face nici tromboliza intravenoasă?

Cât priveşte intervenţia eficientă pentru tratamentul pacienţilor cu accident vascular cerebral ischemic acut, tromboliza intravenoasă, aceasta nu poate fi făcută la SJU. „În spitalul nostru nu se efectuează tromboliza în accidentul vascular cerebral ischemic. Unul dintre motive este faptul că nu funcţionează CT. Accidentele vasculare ischemice se pot trata prin tromboliză dacă se încadrează în acel interval optim în care se poate interveni. Spitalul îşi doreşte să facă această tromboliză, absolut necesară. Este o procedură pe care mai multe spitale din ţară au implementat-o. Noi nu am făcut-o până acum, este o procedură nouă pentru noi“, a spus Cristiana Geormăneanu, purtător de cuvânt al SJU Craiova.



Tromboliza intravenoasă este o metodă terapeutică netraumatizantă ce constă în injectarea unei substanţe trombolitice. Aceasta se administrează intravenos şi este capabilă să dizolve un cheag de sânge.

Cinci pacienţi au beneficiat de tromboliză intravenoasă la Slatina

Tromboliza intravenoasă nu poate fi aplicată decât în primele patru ore de la producerea atacului cerebral, în aşa-numita „fereastră terapeutică“. Zilnic, numeroase şanse de recuperare se pierd pentru că pacienţii nu ajung la spital în intervalul util. În Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, cinci pacienţi au beneficiat de această procedură. „Am introdus acest program de trombolizare de la 1 august.

Este vorba de o injecţie care se face cu anticoagulant şi este necesar să se facă într-o fereastră terapeutică de maximum patru ore de la apariţia simptomelor AVC. Până în prezent, cinci pacienţi au beneficiat de această procedură.

Toţi s-au recuperat complet. Avem un salon special pentru această analiză, care are două paturi de terapie intensivă şi monitoare de funcţii vitale avansate. Procedura în sine presupune, din punct de vedere al costurilor, circa 3.200 de lei per pacient, fonduri asigurate de CAS prin programul de Terapie Intensivă. Şi în cazul doctorului Mercuţ, s-a aplicat această procedură şi recuperarea a fost completă“, a spus Cătălin Rotea, manager al SJU Slatina.



Medicul Cornel Mercuț a fost externat şi se află acasă.