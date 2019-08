Oul este un aliment extrem de sănătos, fie că este de prepeliță sau de găină. Există însă câteva lucruri care fac diferența între ele.

În ciuda dimensiunilor reduse în comparație cu oul de găină, cel de prepeliță are câteva calități în plus.

Un ou de prepeliță are un aport de 13% proteine, în timp ce oul de găină are numai 11%. Pe de altă parte, cantitatea de vitamina B care se regăsește în micul ou de prepeliță este de 23% din doza zilnică recomandată, iar cea din oul de găină este de 14%, notează doc.ro. În plus, oul de prepeliță conține fier și potasiu de cinci ori mai mult decât cel de găină. Un alt beneficiu constă în faptul că oul de prepeliță conține numai colesterol HDL, cunoscut ca fiind colesterol bun.



Spre deosebire de oul de găină, care trebuie neapărat preparat termic pentru a evita riscul de infecție cu Salmonella, oul de prepeliță poate fi consumat și crud, întrucât temperatura corporală a prepeliţei împiedică apariția acestei bacterii. În plus, lizozimul care se găsește în acest ou ucide bacteriile.



Femeile însărcinate pot consuma, cu acordul medicului, ouă de prepeliță. Acestea conțin cantități semnificative de fosfor, vitamine din complexul B, minerale și proteine, care sunt necesare pentru dezvoltarea armonioasă a fătului.

De ce este indicat consumul ouălor de prepeliţă

Reglează colesterolul din sânge – întrucât sunt bogate în colesterol bun, adică HDL, ouăle de prepeliță combat efectele colesterolului LDL. În cazul persoanelor cu colesterol deja mărit, se recomandă totuși consumul limitat de ouă, chiar dacă sunt de prepeliță.

Îmbunătățesc vederea – conținutul mare de vitamina A din ouăle de prepeliță are un efect protector asupra ochilor. Această vitamină reduce degenerescența maculară și previne, totodată, cataracta.



Stimulează creșterea – la fel ca alte tipuri de ouă, și acestea conțin proteine din belșug, care sunt necesare pentru dezvoltarea țesuturilor musculare, a vaselor de sânge și a sistemului osos. De aceea, ouăle de prepeliță sunt recomandate și copiilor ori adolescenților.



Ameliorează alergiile – ouăle de prepeliță sunt bogate în conținutul de proteină ovomucoidă, care acționează precum un antialergic natural. Așadar, persoanele care suferă de congestie nazală, rinoree sau alte simptome specifice reacțiilor alergice ar trebui să consume ouă de prepeliță.



Accelerează metabolismul – vitamina B, care se regăsește din belșug în aceste ouă, stimulează metabolismul, ajutându-te să-ți menții greutatea.

Ouăle de prepeliță sunt benefice pentru vezica biliară, dar și pentru rinichi și ficat. Acestea împiedică formarea calculilor („pietrelor“) la nivelul vezicii biliare datorită conținutului ridicat de lecitină, despre care se știe că are capacitatea de a „sparge“ formațiunile de acest tip.



Reduc inflamația – ouăle de prepeliță conțin agenți antiinflamatori, care ajută în ameliorarea durerilor articulare, a tusei cronice sau a bronșitei.

Cum consumi ouăle de prepeliță

În general, poți înlocui un ou de găină cu patru-cinci ouă de prepeliță, acestea din urmă fiind mult mai mici. Poți folosi acest raport atât atunci când alegi cantitatea de ouă consumate, cât și atunci când înlocuiești ouăle de găină cu cele de prepeliță în anumite rețete.

Ouă de prepeliță fierte

Întrucât ouăle de prepeliță sunt foarte mici, trebuie să fii foarte atent când le fierbi, astfel încât să te asiguri că nu vor crăpa. Pune apă într-o crăticioară și atunci când aceasta începe să fiarbă lasă focul mic și pune ouăle de prepeliță, cu ajutorul unei linguri de lemn, pe fundul cratiţei. Lasă-le să fiarbă 2,5 minute dacă îți dorești ouă moi și 4 minute dacă vrei să obții ouă fierte tare. Ia-le din cratiță, pune-le sub un jet de apă rece și apoi servește-le după decojire.

Le poți consuma ca atare, dar și în salate ori în alte preparate culinare.

Dacă vrei ouă de prepeliță poșate, trebuie să folosești aceeași tehnică precum la ouăle de găină. Timpul de fierbere îl vei reduce însă la 30 de secunde, în apa care este aproape de punctul de fierbere.