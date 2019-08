Managerul de la Spitalul de Psihiatrie Săpoca a demisionat

Managerul Spitalului de Psihiatrie Săpoca, unde un bărbat internat a ucis sau rănit mai mulţi pacienţi, a demisionat, a anunţat luni ministrul Sănătăţii Sorina Pintea.

Managerul Viorica Mihalaşcu şi-a dat demisia, iar ministrul a criticat proasta organizare şi faptul că aceasta nu şi-a respectat atribuţiile. Conducerea spitalului va fi asigurată, pentru moment, de către directorul financiar.

„În cursul nopţii am finalizat ancheta în ceea ce priveşte acordarea actului medical şi respectarea condiţiilor pentru pacienţii internaţi aici. În această dimineaţă am prezentat concluziile raportului managerului spitalului, care şi-a înaintat demisia. De asemenea, măsurile pe care Ministerul Sănătăţii le-a decis în ceea ce priveşte Spitalul Săpoca sunt legate de o plângere penală pe care noi o vom depune referitor la activitatea medicului de gardă, a asistentelor care au fost în tura de noapte când s-au produs crimele. Nu are nicio legătura politicul, nu are nicio legătură organizarea sistemului de sănătate, are legătură doar faptul că cineva nu şi-a respectat atributiile”, a afirmat Pintea.

Ministrul Sanatatii a mai anuntat ca vor fi facute controale şi la secţiile externe ale Spitalului Săpoca, cele de la Ojasca şi de la Nifon.

”Condiţiile nu sunt proaste, cred că era suficient de curat. Voi merge astăzi la cele doua sectii exterioare pentru că în general secţiile exterioare lucrurile sunt scăpate aşa de sub control, uneori, s-ar putea să nu fie asa. Condiţiile sunt relativ bune, sigur mai necesită investiţii, dar in principiu nu. Am fost şi în sala de mese, era curat, mâncarea era…”, a spus Sorina Pintea.