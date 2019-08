Alimentaţia joacă un rol esenţial în buna funcţionare a organismului. Având în vedere avertizările meteorologilor, este indicat să acorzi o atenţie sporită alimentelor pe care le consumi. Şi asta, deoarece există pericolul ca alimentele să se altereze mai uşor şi în felul acesta să fii expus problemelor digestive.

Pentru a evita o astfel de situaţie, sunt recomandate alimentele cu un conţinut mai mare de apă, nu atât de uşor perisabile şi uşor de digerat.

Castravetele asigură hidratarea organismului

O sursă bună de vitamina C, castraveţii sunt indicaţi mai ales atunci când temperaturile de afară sunt în creştere, spun specialiştii clicksanatate.ro.

Optează pentru o salată de castraveţi, la care să adaugi pătrunjel din plin, mărar, zeama de la o lămâie, avocado şi spanac.

Pepenele, fructul sezonului

Indiferent că îţi place pepenele galben sau roşu, ambele variante sunt indicate pe vreme caniculară. Ambele fructe conţin foarte multă apă, au un aport semnificativ de vitamine şi minerale. Te vor ajuta să te răcoreşti şi vor contribui substanţial la menţinerea frumuseţii tale şi a sănătăţii tractului digestiv.

Este bine să nu faci totuşi exces, mai ales dacă nu vrei să stai toată ziua cu grija că trebuie să mergi la toaletă. Mai poţi opta şi pentru un smoothie din pepene roşu, cu gheaţă şi mentă din plin.

Bananele reduc temperatura corpului

Nu sunt recunoscute ca fiind fructe zemoase, însă, chiar şi aşa, se recomandă să nu fie evitate când este cald afară. Destul de saţioase, ajută la menţinerea unei temperaturi constante a corpului. Aportul de potasiu şi magneziu va fi util organismului tău pentru a combate oboseala, anemia şi să ai suficientă energie pentru întreaga zi.

Roşia, leguma vedetă a verii

Deja celebra gustare de roşii cu brânză şi puţin oregano sau busuioc, cu un strop de ulei de măsline, nu mai are nevoie de nici o formă de prezentare. E o sursă importantă de potasiu, vitamina C, licopen, care îţi va proteja organismul de acţiunea nocivă a razelor ultraviolete. Ajută la hidratarea şi hrănirea organismului, poţi să le consumi în orice perioadă a zilei şi în foarte multe combinaţii. În plus, consumând salate în zilele toride vei avea grijă şi de silueta ta, aspect deloc de neglijat în acest sezon.

Chiar dacă alimentele recomandate de clicksanatate.ro au un conţinut mare de apă, nu uita totuşi şi de cei doi litri de apă. Aşadar, nu aştepta să simţi senzaţia de sete pentru a bea apă.