Ce se întâmplă în corpul tău când mănânci fructe pe stomacul gol

Dacă mănânci fructe pe stomacul gol, acest lucru joacă un rol important pentru detoxifierea organismului. Fructele vă vor da o mare cantitate de energie. Plus, vă va ajuta să slăbiți.

Ce se întâmplă când mâncați diferite fructe pe stomacul gol

Fructele sunt alimentul cel mai important. Să presupunem că mănânci două felii de pâine și apoi o felie de fruct. Fructul va merge direct prin stomac în intestine, dar este împiedicat să facă acest lucru din cauza pâinii luate înainte de fructe. În clipa în care fructul vine în contact cu produsele alimentare în sucurile gastrice și digestive, întreaga masă de alimente începe să se strice. Așa că, te rugăm să mănânci fructele pe „stomacul gol“ sau inainte de mese! Când ai nevoie să bei suc de fructe, consumă-le proaspete, nu din cutii, ambalaje sau sticle. Nu bea suc care a fost încălzit. Nu mânca fructe fierte, deoarece nu conțin deloc nutrienți. Dar este mai bine să mănânci un fruct întreg decât să bei sucul din acel fruct.

Cum se comportă organismul vostru și ce are de câștigat în funcție de fructele pe care le consumați

În cazul în care ar trebui să bei suc de fructe proaspete, trebuie să faci asta încet, pentru că trebuie să îl laşi să se amestece cu saliva înainte de a înghiți. Poti să apelezi la o cură de fructe de 3 zile pentru a curăța sau detoxifiea organismul, scrie elli.ro. Mănâncă și bea doar suc de fructe proaspete pe parcursul celor 3 zile. Efectele benefice te vor surprinde!

KIWI: Mic, dar puternic. Aceasta este o sursă bună de potasiu, magneziu, vitamina E și fibre. Conținutul său de vitamina C este de două ori mai mare decât al unei portocale. MĂR: Deși un măr are un conținut redus de vitamina C, are antioxidanți și flavonoizi care îmbunătățesc activitatea vitaminei C, contribuind astfel la reducerea riscurilor de cancer de colon, infarct miocardic și accident vascular cerebral. CĂPȘUNĂ: Fructe de protecție. Căpșunile au cea mai mare putere antioxidantă dintre fructele majore și protejează organismul de cancer și radicalii liberi. PORTOCALE : Cel mai dulce medicament. Luând 2-4 portocale pe zi poți ține răceala la distanță, poți avea un colesterol mai mic, poți preveni și dizolva pietrele la rinichi și poți diminua riscul de cancer de colon. PEPENE: Este compus din 92% apă și ajută la stimularea sistemului imunitar. Ei sunt, de asemenea, o sursă cheie de licopen, un antioxidant lupta împotriva cancerului. Alti nutrienți găsiți în pepenele verde sunt vitamina C și potasiu. GUAVA & PAPAYA: Recomandate pentru vitamina C. Guava este de asemenea bogat în fibre, care ajută la prevenirea constipației. Papaya este bogat în caroten, acest lucru este bun pentru ochi.

Valentina Grădinaru