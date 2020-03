ÎnCORONArea panicii

Suntem virusaţi până în măduva oaselor. Nu de COVID-19, ci de metehne de o vârstă cu umanitatea. De panica individului învins de propriul instinct de supravieţuire, de agresivitatea lui, de lipsa de discernământ în faţa unei situaţii-limită. Ne pierdem cu firea. Golim magazine, împrăştiem ştiri false, exagerăm sau, dimpotrivă, minimizăm.

Ba ne omoară virusul, ba e o simplă viroză de nebăgat în seamă. Ba ne alertăm în faţa apocalipsei, ba începem să bagatelizăm toată povestea. Naştem teorii ale conspiraţiei, transformăm coincidenţele în planuri diabolice de eradicare a populaţiei globului. Sau facem haz de cei care fac asta.

Echilibrul? Pare incompatibil cu ADN-ul uman. Nu ştim să fim rezonabili. Nu ştim să fim critici. Înghiţim pe nerăsuflate informaţii nedigerate. Rostogolim ştiri false fără să le filtrăm în vreun fel. Singura diferenţă între unii şi alţii este de care parte şedem. În tabăra panicaţilor sau în tabăra relaxaţilor.

Regina Panică

Coronavirusul e prieten bun cu Regina-Panică. Apar cazuri de oameni expulzaţi dintr-o comunitate de teama oamenilor că va aduce virusul în colţul lor de lume. Ipohondrii sună la 112 la primul strănut. Măştile de protecţie sunt acum comori rare, vândute la suprapreţ. Precauţia e, desigur, binevenită. Dar am putea să îi acordăm timp şi gândirii. Să nu ne lăsăm invadaţi de panică imediat. Să fim, încă, oameni. Ce ne diferenţiază de alte vietăţi? Raţiunea. Ce se întâmplă când renunţăm la raţiune? Vă las pe voi să răspundeţi.

Epidemia dezinformării

În ultimele zile, am aflat, din diverse surse neoficiale, că în Craiova sunt medici infectaţi, că a murit deja un om din cauza coronavirusului, că sunt numeroase cazuri ascunse. Aceste informaţii neconfirmate spun multe despre câtă încredere au cetăţenii în autorităţi. Una dintre temerile românilor este că, ajuns în această ţară, coronavirusul va face ravagii pentru că autorităţile sunt incapabile să ia măsuri care să stopeze răspândirea. România e şubredă, are, metaforic vorbind, imunitatea scăzută. Nu trăim într-o ţară foarte sănătoasă. Are toţi factorii de risc pentru a fi răvăşită de ameninţare. Dar când ne lăsăm pradă dezinformării şi, mai mult decât atât, contribuim la răspândirea ei, suntem purtătorii unui virus mult mai periculos decât COVID-19. Suntem infectaţi de ceva mai puternic, care stoarce umanitatea din noi.

Cel mai simplu şi de ajutor sfat legat de evitarea răspândirii virusului a fost: spălaţi-vă pe mâini. Aş mai adăuga şi eu unul, pentru evitarea răspândirii epidemiei de panică: gândiţi.