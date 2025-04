Gwyneth Paltrow mănâncă pâine și paste după un regim alimentar „hard-core”

Gwyneth Paltrow a spus că a revenit să mănânce alimente pe care le restricționa anterior, inclusiv pâine, paste și brânză. Vedeta și soțul ei țin o dietă paleo strictă de câțiva ani.

Actrița americană câștigătoare de Oscar, devenită guru al sănătății, a pledat pentru beneficiile unei game de diete diferite, promovând în același timp afacerea cu stilul ei de viață. Vorbind la cel mai recent podcast al ei Goop săptămâna aceasta, ea a spus: „Am intrat în macrobiotică hard-core pentru o anumită perioadă, acesta a fost un capitol interesant în care am fost obsedată de a mânca foarte, foarte sănătos”.



Paltrow, de 52 de ani, a spus că a intrat în acest stil de viață din cauza cancerului de gât al tatălui ei, dar acum și-a extins opțiunile alimentare.

Dieta paleo

O dietă paleo se bazează pe ideea că, dacă mâncăm ca strămoșii noștri străvechi, vom fi mai sănătoși și vom reduce riscul de a face anumite boli. „Mi-am adâncit cu adevărat legătura cu mâncarea și cu întreaga filozofie în jurul macrobioticii, care este, în esență, felul în care se mănâncă în munții Japoniei, deci foarte locale, foarte sezoniere. O mulțime de pește, legume, orez, fără lactate, fără zahăr etc.”, a explicat ea.

Vedeta a continuat să recunoască că în acea perioadă s-a simțit atât de bine. „Am vrut să împărtășesc asta cu tatăl meu, prietenii și familia mea.”



Ea a spus că a devenit „intoxicată de acea idee” că, dacă ea și cei dragi ei ar rămâne hidratați și ar mânca „mâncăruri întregi”, atunci „ne-am putea simți mult mai bine”. Ea a adăugat că se simte și astăzi la fel, într-o măsură, dar că lucrurile „s-au complicat puțin” pe măsură ce a îmbătrânit în ceea ce privește „inflamația și chestiile de sănătate”.



„Este motivul pentru care Brad și cu mine am devenit paleo acum câțiva ani, deși sunt puțin cam sătulă de asta, dacă sunt sinceră”, a adăugat ea, cu referire la soțul ei Brad Falchuk, de 54 de ani, co-creatorul serialului Glee TV.



„Reîncep să mănânc pâine cu aluat și niște brânză – iată, am spus-o. Un pic de paste după ce am fost strictă atât de mult timp.

„Dietă echilibrată și hrănitoare”

Priya Tew, dietetician specialist de la Dietitian UK și purtător de cuvânt al Asociației Britanice de Dietetică, a spus că este „foarte bine să aud” că Paltrow „adăugă din nou în dieta ei foarte restrictivă câteva alimente. Acesta este cu siguranță un lucru bun”, a spus ea pentru BBC.

„Carbohidrații sunt o parte vitală a dietei noastre, oferind fibre, vitamine B și energie. De asemenea, sunt cheie pentru microbiomul nostru intestinal și, de asemenea, aduc gust și plăcere meselor. Se pare că Gwyneth se îndreaptă către o dietă mai echilibrată și mai hrănitoare, având în vedere domeniul ei de influență, este bine să aud că acum consideră că acest lucru este benefic.”

Avem nevoie de diversitate

Ea a adăugat: „Cercetarea nutrițională ne arată că eliminarea grupelor întregi de alimente nu este bună pentru sănătatea noastră generală.



„Avem nevoie de diversitate și varietate care să ne ajute să ne satisfacem toate nevoile nutriționale, să aducem gustul în diete și să prevenim plictiseala și să aducem, de asemenea, plăcere!”



După ce s-a îndepărtat în mare măsură de Hollywood în ultima vreme pentru a se concentra pe sănătate și bunăstare, Paltrow urmează să-și facă revenirea pe marele ecran alături de Timothée Chalamet în viitorul film de acțiune sportivă Marty Supreme.



Ea a câștigat Oscarul pentru cea mai bună actriță în 1999 pentru rolul principal în drama de epocă Shakespeare In Love și, de asemenea, a apărut în Sliding Doors și o serie de filme Marvel ulterioare.

Citește și: Consiliul Local Craiova a aprobat bugetul RAADPFL