Kim Kardashian – de la sex tape la Biroul Oval prin TV și Instagram

Femeie de afaceri miliardară, invitată la Biroul Oval, sirenă fără efort, mamă a patru copii: Kim Kardashian a stăpânit secolul 21 ca nimeni altul.

Timp de aproape două decenii, ea a fost o prezență constantă în cultura populară, o uber-celebritate a cărei fiecare mișcare atrage atenția, dar care nu pare să fie niciodată altceva decât în ​​control complet.

În timp ce vedetele mai mici au fost consumate de faimă, Kardashian rămâne la înălțimea puterilor sale, sfidând criticile că ea este într-adevăr faimoasă doar pentru că este celebră.



Kardashian, de 44 de ani, este așteptată să depună mărturie la un proces francez care începe pe 28 aprilie pentru un jaf din 2016 care a costat-o ​​bijuterii în valoare de milioane de dolari – și în care a fost ținută sub amenințarea armei.

Șase persoane sunt acuzate pentru furt, care a adus obiecte, inclusiv un inel cu diamante dăruit de soțul ei de atunci, rapperul Kanye West.

Faima

Născută în Los Angeles pe 21 octombrie 1980, Kardashian și-a petrecut copilăria la periferia faimei. Până în 1991, după ce părinții ei au divorțat, mama ei Kris s-a căsătorit cu câștigătorul olimpic de decatlon din 1976, cunoscut pe atunci sub numele de Bruce Jenner, care de atunci a trecut la viața ca Caitlyn.

Câțiva ani mai târziu, tatăl ei Robert a fost unul dintre avocații de top care au apărat legenda fotbalului american OJ Simpson în procesul său pentru crimă din 1995.



Fiind prietenă din adolescență a social elitelor din Los Angeles Nicole Richie și Paris Hilton, Kardashian a strâns primele bănuieli despre propria ei faimă, fiind fotografiată cu ei în localuri de noapte populare și apărând în reality show-ul lor „The Simple Life”.



Dar în 2007 a fost catapultată în conștiința populară când a fost postat online un film explicit de acasă, vechi de patru ani, pe care îl făcuse cu iubitul ei de atunci, Ray J.



Cinicii au remarcat că filmul a apărut în timp ce Kardashian și familia ei se pregăteau să promoveze „Keeping up with the Kardashians”, o imagine de televiziune de realitate asupra vieții familiei, de bogăție, lux și banalitate uluitoare.



Plantate sau nu, filmările propulsat-o pe Kardashian pe retina colectivă a publicului.

„Keeping up with the Kardashians”

„Keeping up with the Kardashians”, care a urmat procesele personale și profesionale ale surorilor Kim, Kourtney și Khloe și surorilor lor vitrege Kendall și Kylie Jenner, a fost unul dintre cele mai longevive reality show-uri de televiziune.



Pentru unii, a fost un divertisment obligatoriu care oferă o perspectivă asupra celebrității prin prisma unei familii unice.



Pentru alții, așa cum a scris odată The Washington Times, a fost pleava vandă care „ilustrează decăderea morală, spirituală și culturală a națiunii noastre”.



Oricum, spectacolul a fost foarte, foarte bun pentru afaceri.



O serie de întreprinderi, inclusiv KKW Beauty și KKW Fragrance, au stabilit-o pe Kardashian ca un jucător serios în sectorul modei și stilului de viață, impulsionată de ascensiunea rețelelor sociale, unde a postat în mod regulat capcane pentru a-și construi marca. Firma celebrează fără scuze forma feminină, lăudându-se cu „articole modelate tehnic, care vă îmbunătățesc curbele”.



O rundă de investiții din 2023 a evaluat compania la 4 miliarde de dolari, iar Forbes estimează că valoarea netă personală a lui Kardashian este acum de 1,7 miliarde de dolari.

Căsătoria cu Kanye… și divorțul

Incursiunile ei în lumea modei și a frumuseții au fost supraalimentate de relația ei cu West, al treilea ei soț, potrivit France 24



Căsătoria lor din 2014 – anul acelei ședințe foto „Break the Internet” pentru revista Paper, care implică fesele ei goale și multă șampanie – a fost un „viscol istoric al celebrităților”, potrivit The New York Times.

Au zburat în Franța pentru o repetiție înainte de nuntă la Palatul Versailles, unde au ajuns într-o trăsură placată cu aur înainte de a zbura în Italia pentru a se căsători.



După nașterea celor 4 copii, relația de cuplu a întâmpinat dificultăți, întrucât comportamentul lui West a devenit din ce în ce mai neregulat. Candidatura lui bizară, dar trunchiată, din 2020 pentru președinția SUA a degenerat într-o mărturisire de sine distorsionată.



Kardashian a făcut apel la empatie pentru soțul ei, care la un moment dat a vorbit despre a trăi cu tulburare bipolară, dar până în 2021 a cerut divorțul.



Kardashian spune că a încercat să-i protejeze pe copiii cuplului de rănirea inevitabilă cauzată de despărțirea părinților lor.



„Vrei să fii sensibil pentru că sunt doar copii și este greu de trecut, indiferent de vârstă”, a spus ea pentru GQ în 2023.



„În cele din urmă, contează doar ca toți copiii să se simtă iubiți și auziți.”



Se văd cu siguranță: celor 357 de milioane de urmăritori pe Instagram ai lui Kardashian li se oferă actualizări regulate despre copii.



De când s-a despărțit de West, Kardashian a avut o poveste de dragoste cu comediantul Pete Davidson și a fost legată de jucătorul NFL Odell Beckham Jr.

Kardashian și-a găsit timp să-și lanseze o carieră juridică

Pe fondul parenting-ului, al emisiunilor de televiziune, al covoarelor roșii nesfârșite și al afacerilor de mai multe miliarde de dolari, Kardashian și-a găsit timp să-și lanseze o carieră juridică.



După ce s-a angajat într-o ucenicie într-un grup de reformă a închisorii, ea i-a cerut cu succes președintelui american Donald Trump să grațieze o bunică care ispășește o închisoare pe viață pentru o infracțiune nonviolentă legată de drogur- și apoi l-a vizitat la Casa Albă.

În 2021 și la a patra încercare, ea a promovat examenul „baby bar” din California, o durată de șapte ore pentru studenții din primul an la drept, cu o rată de promovare de doar aproximativ 20 la sută. Ea spus că defunctul ei tată ar fi atât de mândru.



„Ar fi de fapt atât de șocat să știe că aceasta este calea mea acum”.

