Pepe lansează alături de Gloria „Un Amor Imposible”

Pepe lansează astăzi, alături de Gloria, o piesă nouă – „Un Amor Imposible”, unul dintre acele single-uri total diferite, de suflet, ale lui Pepe, care nu putea avea o zi de lansare mai potrivită decât astăzi.

Poveștile de dragoste nu sunt toate la fel, iar viața oferă situații diferite. Unele povești rămân imposibile, dar asta nu înseamnă că nu merită trăite măcar într-o piesă, pentru o zi. Ziua de astăzi este și despre acele momente din viața multora, în care drumurile se pot separa, chiar dacă iubirea este puternică și ar fi putut fi liantul perfect.

Mesajul piesei, interpretarea pasională a lui Pepe și a Gloriei, fac din „Un Amor Imposible” piesa perfectă pentru toți cei care se vor regăsi în versurile sale și nu sunt deloc puțini.

Ce spun protagoniștii

„Fiecare dintre noi sau, ca să nu generalizez, cei mai mulți dintre noi am trecut prin ceea ce povestesc eu și Gloria în „Un Amor Imposible”. Mulți se vor regăsi, mulți vor ofta, mulți își vor aminti. Muzica este, înainte de toate, despre emoție, iar emoția filmului din „Un Amor Imposible” este una dintre cele mai puternice pe care le poți trăi. Mă bucur enorm că am întâlnit-o pe Gloria, pentru că ne completăm perfect în a vorbi despre ceea ce veți simți ascultând piesa noastră”, spune Pepe.

„Nici nu vă dați seama ce bucurie imensă am să cânt alături de Pepe Un Amor Imposible. Este o piesă care ne definește artistic pe amândoi, pentru că are exact acele elemente pe care şi eu şi Pepe le căutăm în muzică. Iar despre Pepe nu pot spune decât că, dacă versurile nu erau în română, ai fi jurat că este de la mine de acasă. Şi apropo de aceasta, eu abia aștept ca și cei din Spania să asculte piesa pentru că am un feeling că le va plăcea mult, mult de tot!” a adăugat Gloria.

