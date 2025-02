(VIDEO) Elton John și Brandi Carlile anunță un album de colaborare, „Who Believe in Angels?”

Elton John și Brandi Carlile nu doar au înregistrat împreună cântecul nominalizat la Oscar „Never Too Late”, ci, după cum se zvonește, un album întreg împreună. Setul de 10 melodii, „Who Believe in Angels?”, va fi lansat pe 4 aprilie pe Interscope. Este precedat de o primă piesă care dă titlul albumului, piesa de titlu, lansată astăzi.

Cei doi cântăreți vor susține, de asemenea, ceea ce este caracterizat ca fiind un concert unic: „An Evening With Elton John & Brandi Carlile”. Acesta este programat pentru London Palladium pe 26 martie. Este descris ca „un eveniment de o singură noapte” de „performanță și povestire”. Fanii care precomandă albumul vor avea ocazia să cumpere bilete pentru spectacolul de la Londra.

Albumul este descris ca o colaborare nu doar între Carlile și John, ci și producătorul Andrew Watt și textierul de multă vreme al lui Elton, Bernie Taupin.

La versuri au contribuit atât de Carlile, cât și de Taupin. Cei patru împărtășesc o nominalizare la Oscar pentru cea mai bună melodie originală pentru tema de închidere a documentarului „Elton John: Never Too Late”, care este, de asemenea, inclusă ca una dintre cele 10 piese ale viitorului album.

Până acum, participanții au reușit să rămână în mare parte mami în legătură cu proiectul în timp ce promovau „Never Too Late” pe circuitul de premiere. Elton John nu a putut să nu se bucure de proiectul încă dezvăluit: „Între noi patru, ceea ce s-a întâmplat în studio este destul de magic. Și știi, nu vreau să las pisicile să iasă din sac, dar încă nu ai auzit nimic. Există ceva care vine în calea ta care o să-ți explodeze simțurile.”

„Cine crede în îngeri?”

„Cine crede în îngeri?” a fost scris și înregistrat în întregime într-o sesiune de 20 de zile la Sunset Sound Studio din L.A. în octombrie 2023. Îi susțin pe John și Carlile pe album, bateristul Red Hot Chili Peppers, Chad Smith, renumitul basist de studio Pino Palladino și chitaristul (și partenerul și fostul Chili Pepper de la Pearl Jam) Josh Klinghoffer.

De asemenea, astăzi, pe lângă single, este un scurtmetraj care documentează realizarea albumului, despre care se spune că este prima dată când John a lăsat camerele în studio pentru o sesiune de scriere/înregistrare.

Potrivit unui anunț, „Camere statice poziționate în jurul studioului au capturat mii de ore de filmări brute și, în cele din urmă, au documentat întregul proces creativ – defecțiuni, descoperiri, lacrimi, foi de versuri rupte și toate. Filmările sincere oferă fanilor o perspectivă fără precedent, extrem de sinceră asupra procesului creativ emoțional turbulent pentru Elton, Brandi și restul echipei.”

Dincolo de colaborare

Pe lângă faptul că se descriu pe ei înșiși ca eroi unul pentru altul, John și Carlile spun că albumul face semn din cap la câțiva dintre eroii lor timpurii – ceva care este evident chiar în primele două titluri de cântece de pe album, „The Rose of Laura Nyro” și „Little Richard’s Bible”, cu ambele versuri scrise de Taupin.

Într-un mesaj pe Instagram postat după ce a apărut știrea, Carlile a scris: „Dacă știi ceva despre mine, știi asta: Elton John și cu mine am cântat împreună toată viața – pur și simplu nu știam asta. De la vârsta de 11 ani, lucrez – și visez – spre acest moment. Fiecare album pe care l-am făcut vreodată poartă numele lui Elton în notele de linie, mulțumirile mele liniștite artistului fără de care nu aș fi scris niciodată o melodie. Era imposibil să-mi imaginez că într-o zi, el nu va fi doar eroul meu, ci probabil cel mai bun prieten al meu. Într-un fel, deși cred că poate știam?”, potrivit Variety.

