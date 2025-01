Regizorul Twin Peaks, David Lynch, a murit

David Lynch, un regizor influent cunoscut pentru filmele și serialele sale unice și suprarealiste, inclusiv „Blue Velvet” și „Twin Peaks”, a murit. Avea 78 de ani.



Moartea sa a fost confirmată prin intermediul paginii sale oficiale de Facebook, unde familia sa a scris: „Cu regret profund, noi, familia lui, anunțăm dispariția bărbatului și a artistului, David Lynch. Am aprecia puțină intimitate în acest moment. Există o mare gaură în lume acum că el nu mai este cu noi. Dar, așa cum spunea el, „Fii cu ochii pe gogoașă și nu pe groapă.”



„Este o zi frumoasă, cu soare auriu și cer albastru pe tot parcursul.”



CNN a contactat fundația Lynch pentru comentarii suplimentare. Cauza morții nu a fost dezvăluită.

Cariera cinematografică

Cariera cinematografică de aproape 50 de ani a lui Lynch s-a remarcat printr-o serie de filme distinctive, extrem de stilizate, care prezintă adesea situații suprareale, cronologie fragmentate și elemente supranaturale. El a primit Leul de Aur pentru întreaga viață la Festivalul de Film de la Veneția în 2006 și un Oscar onorific în 2019 pentru „o viață de realizare artistică”. De asemenea, a fost de patru ori nominalizat la Oscar la categoriile competitive, inclusiv de trei ori pentru cel mai bun regizor pentru „Elephant Man” din 1980, „Blue Velvet” din 1986 și „Mulholland Drive” din 2001.

În 2024, Lynch a anunțat că a fost diagnosticat cu emfizem după mulți ani de fumat și că era în mare parte „conținut în casă” din cauza riscurilor de a contracta Covid-19. După ce a împărtășit vestea, Lynch și-a asigurat susținătorii că plănuiește să continue să lucreze, scriind că, în ciuda diagnosticului său, „Sunt plin de fericire și nu mă voi retrage niciodată”.

Începuturile

Născut în Missoula, Montana, în 1946, Lynch și-a petrecut copilăria mutându-se în diferite părți ale SUA datorită slujbei tatălui său ca cercetător pentru Departamentul de Agricultură al SUA.

Deși și-a atins faima ca regizor, Lynch și-a început cariera ca pictor și artist vizual, studiind la Corcoran School of the Arts and Design din Washington, D.C., la Școala Muzeului de Arte Frumoase din Boston și, în cele din urmă, la Pennsylvania.

În Philadelphia, pe lângă faptul că și-a întemeiat o familie, Lynch a început să experimenteze filmul, inspirat de ideea de a-și face picturile în mișcare.

„Puneam, iar pictura, așa cum am spus mai înainte, pictam tablouri foarte întunecate. Și am văzut o mică parte din această siluetă mișcându-se și am auzit un vânt”, a spus el într-un interviu din 1997. „Și îmi doream foarte mult ca aceste lucruri să se miște și să aibă un sunet cu ele. Și așa am început să fac un film de animație ca un tablou în mișcare. Și asta a fost.”

Primele experimente ale lui Lynch cu mediul reflectă înclinația lui pentru subiecte ciudate și imagini creative: primul său scurt scurt, „Six Men Getting Sick (Six Times)” este o animație experimentală.

S-a mutat împreună cu familia la Los Angeles

În 1970, s-a mutat împreună cu familia la Los Angeles, unde s-a înscris la Conservatorul Institutului American de Film și a început să lucreze la primul său lungmetraj: clasicul cult „Eraserhead”, un fel de groază corporală care întâlnește filmul de dramă parentală. Filmul alb-negru, a fost lansat în 1977 și a fost proiectat de ani de zile ca lungmetraj la miezul nopții.



Lynch a urmat „Eraserhead” cu hitul comercial „The Elephant Man”, cu John Hurt în rolul lui Joseph Merrick, și „Dune”, o adaptare larg răspândită a romanului science-fiction al lui Frank Herbert.



Următorul său lungmetraj, „Blue Velvet”, prezintă multe dintre temele care se repetă de-a lungul lucrării sale: un complot de vis care implică sex și violență, un cadru suburban cu lumea interlopă și spectacole ale colaboratorilor frecventi Lynch, Kyle MacLachlan și Laura Dern. .



În 1990, Lynch a debutat cu „Wild at Heart” – un film romantic cu Dern și Nicolas Cage în rolurile principale, care a luat acasă Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes și „Twin Peaks”, una dintre cele mai impactante lucrări ale carierei sale.

Serialul TV clasic de cult îl prezintă pe MacLachlan în rolul unui agent FBI politicos, dar excentric, care investighează uciderea misterioasă a reginei de la întoarcerea acasă în orașul fictiv ciudat Twin Peaks. Primul sezon al show-ului a primit 14 nominalizări la Emmy. Deși a fost anulat după doar două sezoane, serialul a fost citat drept una dintre cele mai influente emisiuni TV din toate timpurile.

Citește și: (VIDEO) Dolj: Prinși băuți la volan