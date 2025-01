(VIDEO) Pepe începe anul în forţă cu piesă şi videoclip nou

Pepe și-a lansat deja prima piesă a acestui an care va avea parte de multe alte noutăţi şi colaborări extraordinare din partea artistului.

„Frumoasă Femeie” se aude de astăzi peste tot şi se şi „vede” fiindcă şi videoclipul are premiera tot astăzi pe contul oficial al artistului. Noul single vine şi cu o schimbare de gen pe partea de producţie muzicală care înseamnă mai mult un update la sound-ul actual însă interpretarea şi mesajul sunt cele care leagă tot, Pepe continuând să rămână acelaşi artist pasional care cântă şi ne încântă de atăta timp indiferent de forma în care o face.



„Un an frumos se vede încă de la început si 2025 se anunţă a fi plin mai ales din punct de vedere al producţiei muzicale. Mi-am dorit foarte mult ca „Frumoasă Femeie” să fie gata de lansare pentru începutul lui ianuarie fiindcă aş vrea să scriu o poveste şi în partea aceasta a lucrurilor în acest an. Şi îmi trebuia primul capitol.



Am introdus „Frumoasă Femeie” în playlistul concertelor din decembrie şi mă bucur tare că oamenii au primit-o extraordinar de la prima audiţie chiar şi nelansată fiind. Am şi cântat împreună refrenul, au şi căutat-o şi ulterior cerut-o iar acum aşteptarea lor ia sfârsit fiindcă piesa este sus, peste tot, pe digitale, pe radio şi la TV iar videoclipul poate fi văzut pe contul oficial.” a spus Pepe.

Citește și: (VIDEO) Sharon Stone „pregătește paturile” pentru a găzdui evacuații din L.A.