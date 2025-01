Billy Crystal și Paris Hilton printre celebritățile care și-au pierdut case în incendii

Billy Crystal și Paris Hilton se numără printre celebritățile care și-au pierdut casele în urma incendiilor mortale care au avut loc în zona Los Angeles.

Peste 1.000 de structuri au fost distruse în timp ce șase incendii separate ard în și în jurul orașului. Aici sunt multe conace ale vedetelor de film.

Unele dintre cele mai grave devastări au fost în enclava pitorească Pacific Palisades, potrivit BBC.

O porțiune a cartierului, care este un paradis de străzi de pe deal, cuibărit de Munții Santa Monica și care se întinde până la plajele de-a lungul Oceanului Pacific, a fost făcută la scrum.

Actorul James Woods, care a jucat în filme precum Nixon și Casino, a izbucnit în lacrimi pe CNN, când a descris că și-a pierdut proprietatea Pacific Palisades.

„Într-o zi înoți în piscină și a doua zi totul a dispărut”, a spus el pentru rețea. El și-a șters lacrimile în timp ce a descris cum nepoata de opt ani a soției sale le-a oferit pușculița ei pentru a ajuta la reconstrucția casei lor.

Actorul Billy Crystal locuia în Palisades din 1979

Actorul Billy Crystal a declarat că el și soția sa, Janice, au fost „devastați” de pierderea casei lor Pacific Palisades în care locuiau din 1979. Starul When Harry Met Sally a spus într-o declarație: „Ne-am crescut copiii și nepoții aici.

Billy Crystal a spus că el și soția sa, Janice, au avut inima zdrobită

„Fiecare centimetru din casa noastră a fost plin de dragoste. Amintiri frumoase care nu pot fi luate. Bineînțeles că avem inima frântă, dar cu dragostea copiilor și prietenilor noștri vom trece peste asta.”

Jennifer Aniston, Bradley Cooper, Tom Hanks, Reese Witherspoon, Adam Sandler și Michael Keaton au, de asemenea, case în Pacific Palisades.

Paris Hilton și-a pierdut casa din Malibu

Moștenitoarea hotelului Paris Hilton a spus că și-a pierdut casa din Malibu. Ea a scris într-o postare pe Instagram: „Să stau cu familia mea, să mă uit la știri și să văd casa noastră din Malibu arzând din temelii la TV în direct este ceva ce nimeni nu ar trebui să experimenteze vreodată. Această casă este locul în care am construit atât de multe amintiri prețioase… Inima și rugăciunile mele se îndreaptă către fiecare familie afectată de aceste incendii”.

Paris Hilton a spus că este „ceva pe care nimeni nu ar trebui să experimenteze vreodată”

Miles Teller, cunoscut cel mai bine pentru rolul din Top Gun: Maverick, și soția sa, Keleigh Sperry, și-au pierdut casa și ei în Pacific Palisades.

Miles Teller și Keleigh Sperry

Postând pe Instagram, Sperry a distribuit o fotografie cu incendiile și un emoji cu inimă frântă. Ea i-a îndemnat pe oameni să lase boluri cu apă pentru animalele lăsate în urmă în timp ce își evacuează casele.

„Cel mai îngrozitor” incendiu din 1993 încoace

Alte vedete forțate să-și părăsească casele includ actorul din Războiul Stelelor, Mark Hamill, și actorul Schitt’s Creek, Eugene Levy.

Într-o postare pe Instagram, Hamill a numit incendiul „cel mai îngrozitor” din 1993, când 18.000 de acri au ars, distrugând 323 de case în Malibu.

Eugene Levy a descris fumul negru care a apărut la orizont înainte de a evacua

El a spus că și-a evacuat casa din Malibu „deci în ultimul moment au fost mici incendii pe ambele părți ale drumului”. Actorul Cameron Mathison a împărtășit și un clip din casa sa redusă la ruine mocnitoare. „Suntem în siguranță. Dar asta este ceea ce a mai rămas din frumoasa noastră casă”, a scris vedeta Spitalului General.

„Casa noastră unde au fost crescuți copiii noștri și unde au vrut să-și crească pe ai lor într-o zi”.

Compozitoarea legendară Diane Warren, care a compus hituri clasice, inclusiv If I Could Turn Back Time și I Don’t Want to Miss a Thing, și-a pierdut casa. Ea a postat o fotografie a plajei lângă casa ei, spunând că proprietatea pe care o avea de aproape trei decenii a dispărut.

Afectați de incendiu

Actorul Steve Guttenberg, cunoscut pentru Academia de Poliție, a rămas să-i ajute pe pompieri. El mută mașinile pentru a deschide calea pentru camioanele de pompieri care sosesc.

El i-a îndemnat pe ceilalți rezidenți din Pacific Palisades să lase cheile în mașinile lor abandonate, pentru a putea fi mutate. Nu doar locuitorii celebri sunt afectați de incendiu.

Liceul Palisades Charter – folosit în clasicul horror Carrie din 1976 – a fost devastat. Foștii studenți inclusiv regizorul JJ Abrams, muzicianul Will.i.am și actorul Forest Whitaker au învățat aici.

Evenimentele au fost anulate

Premierele filmelor pentru Unstoppable, Better Man și Wolfman au fost anulate, la fel și ceremonia live a premiilor Screen Actors Guild, în timp ce evenimentul de nominalizări la Oscar a fost amânat.

Între timp, un nou incendiu a izbucnit miercuri seara, incendiul Sunset, în Hollywood Hills, în apropierea locului în care faimosul semn de la Hollywood se cuibărește pe versantul dealului.

