Rod Stewart va cânta la Glastonbury’s Legends

Starul rock Rod Stewart a fost confirmat că va cânta la Glastonbury’s Legends în 2025, la 23 de ani de la ultima sa apariție la festival.

Unul dintre cei mai bine vânduți artiști ai tuturor timpurilor, va călca pe urmele lui Dolly Parton, Barry Gibb, Shania Twain și Kylie Minogue jucând râvnitul slot de ceai de duminică.

Vestea vine la scurt timp după ce vedeta și-a anunțat intenția de a nu mai juca „turne mondiale la scară largă” la sfârșitul anului 2025.

Artistul de 79 de ani a spus că este „mândru, pregătit și mai mult decât capabil. Îmi face plăcere să-mi emoționeze prietenii de la Glastonbury” în iunie anul viitor.

Stewart a fost capul principal al festivalului în 2002, alături de Coldplay și Stereophonics, potrivit BBC.

La început, „mulțimea a fost precaută” față de muzician, care „părea să se ia prea în serios”, a spus Ian Youngs de la BBC într-o recenzie a emisiunii.

„Dar cei care au șovăit au fost cuceriți de Maggie May și Do Ya Think I’m Sexy? Jucând în fața publicului, Stewart s-a îmbrăcat cu o serie de costume care s-au încheiat cu o cămașă albă cu volane, desfăcută aproape până la buric“.

El a încheiat noaptea cu Sailing, alături de un public încântat, în timp ce focuri de artificii au explodat peste scena piramidei.

Titluri de afiș, zvonuri

Stewart este primul care a confirmat pentru Glastonbury 2025.

Evenimentul va avea loc la Worthy Farm din Somerset în perioada 25 – 29 iunie. Sunt zvonuri cp vor fi capete de afiș:

Sam Fender,

Olivia Rodrigo,

Stevie Wonder,

Eminem,

Charli XCX.

Evenimentul din acest an i-a avut în fruntea listei pe Dua Lipa și SZA, iar Coldplay au avut cel de-al șaselea spectacol record.

Biletele, care costă 373,50 de lire sterline plus o taxă de rezervare de 5 lire sterline, s-au epuizat deja. Ultima dată când Stewart a cântat, prețul a fost fixat la 97 de lire sterline. A fost ultima dată când festivalul a costat mai puțin de 100 de lire sterline.

Un număr limitat de bilete pentru evenimentul de anul viitor va fi pus în vânzare de Anul Nou.

