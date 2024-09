Începe bătălia judecătorească pentru „Succesiunea” a lui Rupert Murdoch

O bătălie judiciară pentru a determina viitorul imperiului media al lui Rupert Murdoch și a trustului de familie de 14,9 miliarde de lire sterline a început luni în SUA.

Cazul îl va înfrunta pe Murdoch, de 93 de ani, cu trei dintre copiii săi cei mai mari, cu privire la cine va câștiga cele mai multe acțiuni cu drept de vot și puterea de a controla News Corp și Fox News atunci când miliardarul moare.

S-a raportat că Murdoch a vrut să modifice un trust de familie creat în 1999, astfel încât fiul Lachlan să poată prelua controlul fără „interferențe” din partea fraților săi Prudence, Elisabeth și James.

Serialul TV Succession, câștigător de mai multe premii, se concentrează pe luptele fraților care încearcă să preia controlul asupra imperiului media al tatălui lor

Celebra familie a fost una dintre inspirațiile din spatele serialului de televiziune uriaș de popular „Succesion“ – ceva despre care familia Murdoch a refuzat întotdeauna să comenteze. Murdoch, care a fost căsătorit de cinci ori, are și doi copii mai mici, Grace și Chloe, care nu au niciun drept de vot în temeiul acordului de încredere.

„Din ceea ce știm, acest plan urmărește în esență să-i pună pe Prudence, James și Elisabeth pe același picior cu cele două fiice mai mici ale lui Murdoch”, a spus Walter Marsh, jurnalist australian și autor al biografiei Young Rupert: The making of the Murdoch Empire.

El a adăugat că „toată puterea de vot” ar putea fi predată lui Lachlan, potrivit BBC.

Imperiul media

Din anii 1960, Murdoch și-a construit imperiul media într-un gigant media care se întinde pe glob, cu o influență politică și publică majoră.

Cele două companii ale sale sunt News Corporation, care deține ziare, inclusiv Times și Sun în Marea Britanie și Wall Street Journal în SUA, și Fox, care difuzează Fox News.

Murdoch și-a pregătit cei doi fii să-i calce pe urme, începând de când erau adolescenți, a declarat jurnalistul Andrew Neil pentru documentarul BBC din 2020 The Rise of the Murdoch Dynasty.

„Familia a fost întotdeauna foarte importantă pentru Rupert Murdoch, în special din punctul de vedere al formării unei dinastii”, a spus fostul editor al Sunday Times.

Bătălia în instanță

Alice Enders, șefa de cercetare la Enders Analysis, a declarat că bătălia în instanță a fost „de fapt despre interese comerciale”.

„Soluția ar fi fost, desigur, ca frații să fi fost de acord cu schimbarea sau, mai probabil, să fi fost cumpărați într-un fel. Prețul de cumpărare a acestora este astronomic și Lachlan ar fi trebuit să-și asume plata la fel cum Rupert și-a cumpărat frații cu mulți ani în urmă”, a adăugat ea.

În 1999, Murdoch Family Trust, care deține companiile media, trebuia să rezolve în mare parte planurile de succesiune.

Acest lucru l-a determinat pe Murdoch să le ofere copiilor săi mai mari diverse locuri de muncă în cadrul companiilor sale.

Trustul oferă familiei opt voturi, pe care le poate folosi pentru a avea un cuvânt de spus în consiliul de administrație al News Corp și Fox News.

Murdoch controlează în prezent patru dintre aceste voturi, copiii săi cei mai mari fiind responsabili de câte unul.

Acordul de încredere spunea că, odată cu moartea lui Murdoch, voturile sale vor fi transmise în mod egal celor patru copii ai săi mai mari.

Cu toate acestea, s-a spus că diferențele de opinii politice duc la o ruptură în familie.

Lachlan împărtășește aceleași opinii de dreapta ca și tatăl său

Mogulul mass-media a demisionat din funcția de președinte Fox și News Corp în favoarea lui Lachlan, care împărtășește aceleași opinii de dreapta ca și tatăl său. Se pare că acest lucru i-a determinat pe James, Elisabeth și Prudence să se unească.

Dosarul judecătoresc privat se desfășoară la Tribunalul Washoe County din Reno, Nevada.

Instituțiile de presă au fost excluse de la proceduri, care se așteaptă să se desfășoare cu mărturia titanului mass-media și a celor patru copii numiți în trust în cursul săptămânii viitoare, potrivit New York Times. Cazul ar putea fi, de asemenea, prelungit, dacă se încheie cu o decizie împotriva căreia o parte alege să facă recurs.

Prudence este copilul cel mai mare al lui Murdoch, din căsătoria cu prima sa soție, Patricia Booker.

I-a avut pe Elisabeth, Lachlan și James cu a doua soție, Anna Mann, cu care a fost căsătorit între 1967 și 1999.

Mama lui Grace și Chloe este Wendi Deng, care a fost căsătorită cu miliardarul din 1999 până în 2013.

A patra căsătorie a lui Murdoch a fost cu modelul Jerry Hall în 2016, cuplul divorțând în 2022. S-a căsătorit recent cu a cincea sa soție, Elena Zhukova, în luna iunie a acestui an.

