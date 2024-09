Tito Jackson, fratele lui Michael Jackson și co-fondatorul lui Jackson 5, a murit

Tito Jackson, care a ajuns la faimă alături de frații săi în Jackson 5, a murit, potrivit rapoartelor. Avea 70 de ani.

Vestea a fost raportată pentru prima dată de „ET” împreună cu Steve Manning, un vechi prieten al familiei Jackson și fost manager al familiei Jackson. Acesta a nunțat că Tito a murit duminică. Nepotul lui Tito, Siggy Jackson, a confirmat moartea la „People”.

Cu frații Jackie, Jermaine, Marlon și Michael Jackson, Tito a devenit un hit Motown ca o cincime din Jackson 5, mai târziu The Jacksons. Cele patru single-uri consecutive ale grupului Billboard Hot 100 nr. 1 „I Want You Back”, „ABC”, „The Love You Save” și „I’ll Be There” au făcut parte din fundația a ceea ce a devenit cunoscut sub numele de Jacksonmania. Ffrații au cântat și au dansat sub conducerea rigidă a tatălui Joe Jackson, potrivit USA TODAY.

Jackson a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame ca parte a Jackson 5 în 1997. A câștigat trei nominalizări la Grammy de-a lungul carierei sale ca parte a grupului pentru cea mai bună interpretare R&B a unui duo sau grup și cea mai bună interpretare vocală contemporană a unui duo sau grup. Grupul a lansat 16 albume de studio, 10 ca Jackson 5 și șase ca The Jacksons, devenind un nume cunoscut ca unitate și ca indivizi. The Jacksons a devenit o senzație națională, o trupă de băieți cu succes în topuri și cultural, în special în casele pentru persoane de culoare din toată țara.

Carieră solo

De asemenea, Jackson a început o carieră solo, lansând albumele „Tito Time” în 2016 și „Under Your Spell” în 2021. El a lansat muzică nouă la fel de recent ca anul trecut, unindu-și forțele cu cântăreața braziliană Natalia Damini pentru piesa lor „Attitude” și a videoclipului însoțitor.



Născut și crescut în Gary, Indiana, Jackson a fost al treilea dintre cei 10 copii ai familiei, inclusiv frații și colegii săi de trupă, precum și Randy, Rebbie, La Toya, Faloola Tika și Janet Jackson. Părinții Joe și Katherine Jackson s-au mutat în bungalou cu două dormitoare de 672 de metri pătrați în ianuarie 1950, la 2300 Jackson St., care a servit drept nume pentru albumul The Jacksons din 1989 și single-ul său principal.

Pe măsură ce succesul a scăzut pentru trupa de frați, aceștia s-au aventurat în cariere solo, Jermaine și Michael Jackson și-au găsit propria cale în afara grupului.

Tito Jackson și-a plâns fratele

Michael Jackson a devenit una dintre cele mai semnificative figuri ale muzicii, încoronat Regele Pop pentru contribuțiile sale la muzică și nu numai. Moartea lui Jackson, pe 25 iunie 2009, la casa sa din Los Angeles, în urma unei supradoze accidentale de droguri, la vârsta de 50 de ani, a șocat lumea. Moștenirea sa a fost pătată de-a lungul carierei sale și în moarte din cauza multiplelor acuzații de abuz.

Tito Jackson și-a plâns fratele Michael în timpul verii, la cea de-a 15-a comemorare. Tito Jackson a distribuit o imagine alb-negru a fratelui său mai mic cu hashtag-urile „#15 ani fără michaeljackson #gonetoosoon #alwaysinourhearts #MJ4ever #missyoumuch #nowords”.

Cu doar patru zile înainte de moartea sa, Jackson și frații Jackie și Marlon au vizitat un memorial pentru Michael în Munchen, înainte de un concert pe care l-au susținut împreună.

„Suntem profund recunoscători pentru acest loc special care îi onorează nu numai memoria, ci și moștenirea noastră comună”, a scris Tito Jackson pe Instagram cu o fotografie a fraților la locul memorial, acoperită cu flori și cu fotografii cu Michael Jackson.

– Îți mulțumesc că i-ai păstrat spiritul în viață.

Tito, Jackie și Marlon au cântat în rolul The Jacksons, iar viitoarele concerte erau programate pentru 25 octombrie în Atlantic City, New Jersey și 1 noiembrie în Cincinnati, Ohio.

Lui Tito Jackson i-au rămas fiii Taj, Taryll și TJ, pe care i-a avut cu regretata fostă soție Delores Martes.