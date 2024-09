Nicole Kidman a ratat primirea premiului pentru cea mai bună actriță la Festivalul de Film de la Veneția, deoarece i-a murit mama.

Starul „Big Little Lies”,de 57 de ani, a primit prestigioasa Cupă Volpi pentru cea mai bună actriță pentru noul ei film „Babygirl”. În timpul ceremoniei de premiere, regizoarea filmului, Halina Reijn, a spus că Kidman nu a putut fi acolo după ce a aflat că mama ei a murit.

Kidman a spus că a aflat despre moartea mamei sale „frumoase și curajoase”, Janelle Ann Kidman, în vârstă de 84 de ani, la scurt timp după sosirea în Veneția în acea zi, potrivit unui comunicat citit de Reijn.

„Sunt în stare de șoc și trebuie să merg la familia mea”, se spune în comunicat. „Dar acest premiu este pentru ea. Ea m-a modelat, m-a ghidat și m-a făcut,” potrivit www.hollywoodreporter.com.



Vedeta „Eyes Wide Shut” a adăugat: „Inima mea este frântă”. Reijn și-a exprimat condoleanțe după ce a citit remarcile lui Kidman. „Vă iubim pe toți, Nicole”, a spus realizatorul.

Brady Corbet, care a acceptat Leul de Argint pentru cel mai bun regizor în urma anunțării premiului pentru cea mai bună actriță, i-a oferit condoleanțe lui Kidman în partea de sus a discursului său.

Kidman și-a adorat mama

La începutul lunii ianuarie 2022, Kidman a împărtășit că mama ei avea o sănătate precară, dar nu a furnizat informații suplimentare la momentul respectiv.

„Suntem aici [în Australia] în primul rând pentru a avea grijă de mama mea și pentru a o avea înconjurată de nepoții ei”, a spus actrița câștigătoare a Oscarului la podcastul NPR Fresh Air. „Din fericire, ultima – ieri, deși [tulpina COVID-19] Omicron face furori prin această țară, am putut să o ducem în galerie după ore și să-i arătăm expoziția Matisse, care, venind de la o mamă care m-a crescut în arte a fost foarte, foarte – a fost un balsam liniștitor.”

Vedeta Big Little Lies a dezvăluit anterior că mama ei a fost o forță motrice în cariera ei, făcând mereu eforturi ca ea să se concentreze asupra ei însăși.



„Mi-a dat focul pentru a urma cariera pe care o am, pentru că întotdeauna mi-am dorit să o fac pe plac”, a spus Kidman pentru The Sydney Morning Herald în 2020. „Dar și-a croit propriul drum și a vrut ca fiicele ei să aibă aceeași oportunitate de a își croiesc propriile cărări.”



Ea a continuat: „Mama nu a obținut neapărat cariera pe care și-a dorit-o, dar era hotărâtă că fiicele ei vor avea șanse egale. Asta mi-a dat viața mea. Și ea mi-a dat viața mea, ea și tatăl meu.”

