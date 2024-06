Paris Hilton a depus mărturie în fața Congresului SUA despre abuzul din copilărie

Paris Hilton a cerut schimbarea instituțiilor rezidențiale pentru tineri și și-a împărtășit propria experiență cu abuzurile în fața unei comisii a Congresului american.

Ea a pledat, miercuri, pentru modernizarea programelor de protecție a copilului, potrivit BBC.



Vedeta „Paris in Love” și moștenitoarea lanțurilor hoteliere s-a întors la Washington, D.C. pentru a vorbi în fața comisiei House Ways and Means despre modernizarea sistemului de plasament matern al țării.



„Când aveam 16 ani, am fost smulsă din pat în miezul nopții și transportată peste granițele statului la prima dintre cele patru facilități rezidențiale”, a declarat Hilton comisiei Congresului.



„Timp de doi ani, am fost hrănită forțat cu medicamente și abuzată sexual de către personal. Am fost reținută violent… dezbrăcată, aruncată în izolare”, a spus ea parlamentarilor.

Hilton a spus că părinții ei, Rick Hilton, co-fondatorul Hilton & Hyland și vedeta „Real Housewives of Beverly Hills”, Kathy Hilton, au fost „complet înșelați, mințiți și manipulați de această industrie cu scop profit în legătură cu tratamentul inuman pe care îl sufeream”.



„Așadar, vă puteți imagina doar experiența pentru tinerii care au fost plasați de stat și nu au oameni care să-i verifice în mod regulat?” le-a spus ea parlamentarilor.

Hilton, sprijină copiii

„Această industrie de 23 de miliarde de dolari pe an vede această populație ca semne ale dolarului și funcționează fără o supraveghere semnificativă”, a adăugat Hilton.



Ea a continuat: „Ce este mai important? Protejarea profiturilor afacerilor sau protejarea vieții tinerilor în familie?”



Hilton, care are din ianuarie anul trecut, un fiu Phoenix împreună cu soțul Carter Reum, a spus că este „aici pentru a fi o voce pentru copiii ale căror voci nu pot fi auzite”.

Ea a îndemnat parlamentarii să reautorizeze un act care oferă finanțare pentru problemele de bunăstare a copilului și să adopte Legea Stop Institutional Child Abuse Act.

Femeia de afaceri americană este un avocat deschis pentru copiii din instituțiile pentru tineri, precum și pentru cei din sistemul de plasament.

Citește și: Poliția boliviană l-a arestat pe liderul tentativei de lovitură de stat