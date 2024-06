(VIDEO) Apariții de senzație la Royal Ascot 2024

Royal Ascot este un eveniment prestigios sinonim cu eleganța și grația care, de obicei, este gazda nu numai a unei curse de cai, ci și a unui spectacol de modă.

Evenimentul care are loc anual la Ascot Racecourse, în Berkshire, Anglia, a fost fondat în anul 1711 de către regina Anne.

Celebritățile și membrii publicului deopotrivă și-au pus cele mai bune hane în prima zi de curse

An de an Royal Ascot din Berkshire îi adună într-un singur loc atât pe pasionații de curse de cai, cât și pe multe personalități din lumea modei, inclusiv pe cei mai importanți membri ai familiei regale britanice.

Pălării și rochii extravagante

Participanții și-au îmbrăcat cele mai frumoase rochii și pălării extravagante în timp ce coborau pe împrejurimile uimitoare ale celebrului hipodrom din Berkshire.

Evenimentul nu este doar o competiție sportivă de înalt nivel, ci și o adevărată paradă a modei, unde celebrități și personalități de seamă își etalează cele mai elegante și sofisticate ținute. Anul acesta nu a fost o excepție, evenimentul fiind marcat de apariții spectaculoase care au stârnit admirația tuturor.

Vedetele au participat la celebra cursă de cai, captivând privirile cu outfit-uri deosebite și accesorii rafinate. Printre cele mai remarcabile apariții s-au numărat rochii vaporoase, pălării extravagante și costume impecabile, toate respectând codul vestimentar riguros impus de acest eveniment.

