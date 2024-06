(VIDEO) Colin Gibb, starul Black Lace, care a cântat Agadoo, a murit

Colin Gibb, membru fondator al grupului pop Black Lace, a murit la vârsta de 70 de ani. Trupa era cunoscută mai ales pentru hiturile lor Agadoo, Superman și Do The Conga, care erau cântece de bază în discotecile de vară din Marea Britanie la mijlocul anilor 1980. Grupul era cel mai bine cunoscut pentru hitul lor nou din 1984, Agadoo, care a ajuns pe locul doi în Marea Britanie.

Black Lace a reprezentat și Marea Britanie la Eurovision Song Contest în 1979, terminând pe locul șapte cu piesa Mary Ann.

Colegul de trupă al lui Gibb, Dene Michael, a confirmat moartea la BBC, calificând-o drept o „știre îngrozitoare”.

Michael a postat și un omagiu pe Twitter cu o poză cu el și Gibb, scriind: „Odihnește-te în pace, prietene, Dumnezeu să te binecuvânteze x”.

Într-o postare pe Facebook, soția lui Gibb, Sue Kelly, a spus că a fost „sfâșietor” să le spun fanilor că „cel mai drag soț” a murit.

„Te iubesc Colin, am petrecut 22 de ani trăind visul tău Agadoo, trebuia să ne retragem în Spania joi, erai atât de fericit, așa că așteptam cu nerăbdare noua noastră viață, acum ai plecat.

„Așa cum spuneam, te iubesc mereu pentru totdeauna.”

Colin se pensionase recent

Black Lace era cunoscut și pentru cântece precum Do the Conga, Superman, Hokey Cokey, Wig-Wam Bam și I Am the Music Man.

Dar Agadoo a fost cel mai mare succes al lor, vânzând peste un milion de exemplare în întreaga lume și devenind un element de bază al discotecilor școlare și al petrecerilor de nuntă.

Trupa a suferit mai multe schimbări de formație de-a lungul anilor, iar Gibb însuși a luat ocazional pauze pentru a cânta cu grupul.

Dar, cumulativ, Gibb a petrecut mai mult timp în trupă decât orice alt membru, timpul său cu grupul pe parcursul mai multor decenii.

O declarație a conducerii grupului Now Music către agenția de presă PA a spus: „Din păcate, Colin a murit pe neașteptate ieri după-amiază.

Colin a fost un prieten grozav

Recent și-a anunțat plecarea din industria divertismentului și aștepta cu nerăbdare să se bucure de pensionare alături de soția lui Susan.

„Suntem cu toții profund șocați și întristați de vești. Colin a fost membru fondator al Black Lace, împreună cu Alan Barton și au avut hituri uriașe prin anii 80.

„Colin a fost un prieten grozav și va fi dor din păcate.”

Luna trecută, Gibb a scris pe Facebook despre planurile sale de a se pensiona, spunându-le fanilor: „Toate lucrurile bune trebuie să se încheie”.

El a spus că ultimul său spectacol va avea loc în aceeași săptămână, la un hotel de plajă din Tenerife.

„Vă mulțumesc tuturor celor care ați susținut Black Lace de-a lungul anilor și miilor de prieteni pe care i-am întâlnit în acea perioadă, de când ne-am pornit în 1975”, a spus el.

Contul oficial Black Lace spunea că Gibb va fi „cu adevărat dor pentru toți cei care l-au cunoscut”.

