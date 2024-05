(VIDEO) Roxette a lansat prima sa piesă după 8 ani

Per Gessle, fondatorul Roxette, și Lena Philipsson lansează un single și pornesc împreună într-un turneu, potrivit roxetteblog.com.

Per a început să scrie și să înregistreze un nou album în suedeză, este primul în opt ani. La început, ideea s-a cristalizat și s-a concentrat pe duete. Să cânte împreună cu unii dintre favoriții absoluti ai săi.



O primă încercare a venit în februarie, când a fost lansat Beredd cu Molly Hammar, iar acum este timpul pentru al doilea single, Sällskapssjuk. De data aceasta împreună cu Lena Philipsson. Albumul, care se numește și Sällskapssjuk, va fi lansat în această toamnă.

Drumurile lui Per și Lenei s-au încrucișat deja la mijlocul anilor ’80, când Per, printre altele, a scris versurile piesei revoluționare a Lenei, Kärleken är evig. Sällskapssjuk i se potrivea Lenei ca o mănușă. În timpul înregistrării din Halmstad, ambii s-au gândit că ar fi distractiv să lucrăze împreună.

Trupa Roxette, înapoi pe scenă

În 2016, Roxette a susținut ultimele concerte. Acum, liderul, compozitorul și fondatorul duo-ului, Per Gessle, scoate din nou numele Roxette pe scenă.

Sunt aproape cinci ani în urmă de când Roxette a pierdut-o pe Marie Fredriksson din cauza cancerului. O pierdere devastatoare care a îndurerat atât familia, prietenii, cât și fanii.



Moștenirea lor de cântece a continuat să prospere, fiind transmise în mod constant, jucate și bucurate de suporteri vechi și noi din întreaga lume.



2025 va vedea o revigorare live a acestui catalog masiv, totul scris de Per Gessle, când va duce trupa Roxette înapoi pe scenă. Va face ceea ce îi place cel mai mult, va interpreta melodiile sale live în fața unui public dedicat.



Per și trupei Roxette li se va alătura pe scenă cântăreața și megastarul suedez Lena Philipsson.