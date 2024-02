Pamela Salem, din seria James Bond, a murit

Pamela Salem, cunoscută pentru rolul secretarei lui James Bond, Miss Moneypenny, din filmul lui Sean Connery „Never Say Never Again”, a murit la vârsta de 80 de ani.

Actriţa britanică, care a avut un rol şi în filmul poliţist „The Great Train Robbery” din 1978, alături de Connery, a murit miercuri, potrivit The Sun.

Născută în 1944 în India, a urmat cursurile Universităţii Heidelberg din Germania şi ale Royal Central School of Speech and Drama din Londra, înainte de a începe în teatrul de repertoriu din Chesterfield şi York. Ea a apărut, de asemenea, în serialul american de dramă The West Wing, unde a jucat rolul prim-ministrului britanic, şi în serialul medical „ER”.

Salem a fost cunoscută şi pentru rolurile sale din filmele ştiinţifico-fantastice „Blake’s 7”, „The Tripods” şi „Into the Labyrinth”. Şi-a reluat rolul personajului din „Doctor Who”, Prof. Rachel Jensen, văzut în episoadele din 1988, „Remembrance of the Daleks”, cu cel de-al şaptelea Doctor al lui Sylvester McCoy, şi în seria audio dramatică spin-off „Counter-Measures”.

