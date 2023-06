Emi de la „Noaptea Târziu” și iubita lui s-au căsătorit! Cei doi au devenit oficial soț și soție, după ce au spus marele „DA” în fața ofițerului de stare civilă.

Ceremonia civilă a avut loc în aer liber, ieri, în zona Cernica. După ce Emi și Mădălina au devenit oficial soț și soție, ei și invitații au mers la un local, pentru a sărbători. Mădălina a strălucită într-o rochie albă, tip salopetă, iar Emi a arătat elegant într-un costum crem.

„Am facut-o și pe asta! Love all my family and friends sau como se dice! Sper să fiu un soț așa cum meriți și să îmi simți cât mai puțin defectele! Te iubesc!!” a scris Emi, în dreptul unei imagini de la cununia civilă.

De la marele eveniment, nu aveau cum să lipsească prietenii buni ai lui Emi: Cucu și Cuza, colegii lui Emi de la Noaptea Târziu. Prezenți au fost și Cosmin și Eliza Natanticu, ei fiind și nașii aleși de Emi și Mădălina.

Cuza a publicat și el imagini de la nunta prietenului său, alături de un mesaj amuzant, caracteristic artistului. „Mi s-a însurat baiatu’ dar e pe mâini bune! Oricum nu pierde mare lucru…sanchi. -1 la bere… loc liber! Caut tovarăș serios și cu chef de băut oricând!” a scris Cuza pe Instagram.

„Mă dusei, dar tot cu voi sunt!” i-a răspuns Emi, în secțiunea de comentarii.

De asemenea, și Cucu a publicat o imagine de la cununia civilă. „E oficial, unul din “ăia 3 de la Noaptea Târziu” a spus “DA!” Felicitări, dragilor! Casă de piatră! Eu…tot #SingurCuc”, a scris acesta.

