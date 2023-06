(VIDEO) Cimpanzeul Koko a împlinit 50 de ani

Koko, unul dintre cei mai bătrâni cimpanzei din Europa, a atins vârsta de 50 de ani, în Marea Britanie, potrivit BBC.

Koko s-a născut la Dudley Zoo din West Midlands în 1973 și locuiește la Whipsnade Zoo lângă Dunstable, Bedfordshire, din 2006.

Cel mai bătrân cimpanzeu de pe continent, Koko, cu numele similar, și-a sărbătorit 58 de ani de naștere în aprilie, la Grădina Zoologică Twycross din Leicestershire.

Cimpanzeii în captivitate trăiesc în general până la vârsta de aproximativ 33 de ani.

Cel mai bătrân cimpanzeu înregistrat este Little Mama, despre care se credea că avea 70 de ani când a murit într-un parc din Florida în 2017.

Grant Timberlake, deținătorul primatelor la Grădina Zoologică Whipsnade, a spus că cimpanzeul Koko este într-o „sănătate strălucitoare”. Are doar o ușoară artrită în mâini și a primit tratamente cu laser. Acum nu are dureri și este pe deplin mobilă”.

Koko a contribuit la mai multe proiecte importante de conservare pentru specia ei. Examinările cu ultrasunete ale inimii ei au ajutat experții să înțeleagă bolile cardiovasculare la maimuțele mari.

În 2007, Koko a scăpat pentru scurt timp din țarc împreună cu un alt cimpanzeu.

A fost recapturată, dar Johnnie, colegul ei evadat, a fost ucis din cauza amenințării pe care o reprezenta pentru public. Koko este cel mai bătrân mamifer al lui Whipsnade. Gladys, pasărea flamingo, este cel mai bătrân animal al grădinii zoologice, va împlini 53 de ani în iulie.

