Începe Campionatul European de Sex?

Campionatul de sex nu este doar o născocire a imaginației. A existat o propunere de a organiza un eveniment pentru sex competitiv.

Ideea i-a venit lui Dragan Bratic, care, potrivit site-ului său, antrenează și premiază oameni care „concurează în sex”. Dragan Bratic vrea ca sexul sa fie catalogat ca sport. Proprietarul mai multor cluburi de striptease din zona Jönköping a țării, Bractic a solicitat înscrierea asociației ca membru al Confederației Naționale Sportive a țării în ianuarie.

Bratic vrea ca oamenii să se antreneze în sex. El a cerut organizarea unui campionat, care să evidențieze impactul fizic și psihic al sexului asupra oamenilor, potrivit publicației suedeze Goterborgs-Posten.

Grecia ar vrea să se numere printre țările care vor fi reprezentate la Campionatul European de Sex din Suedia. Mai multe ziare și site-uri au dat ca sigură data începerii campionatului de sex ca fiind 8 iunie.

Cuplurile vor concura între 45 de minute și o oră. Vor exista probe precum preludiu, seducție sau masaj, în urma cărora fiecare pereche va acumula un punctaj. 20 de bărbați și femei din diferite țări și-au anunțat intenția de participare, inclusiv Grecia, potrivit greekcitytimes.com.

Printre aceștia se va număra și cunoscuta vedetă a filmelor pentru adulți, Barbie Sins.

Nek from Greece is set to make waves at the European Championship in Sex! 🇬🇷🔥

With his irresistible charm and passion, he's ready to show the world is prowess between the sheets. Get ready to be enchanted by this Greek god of pleasure!@neksinner#GreekSensation #SexChampionship pic.twitter.com/R8mGJKQOiK